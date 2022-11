Jön a vörös földcsuszamlás?

Az Egyesült Királyság nem arról híres, hogy földcsuszamlásszerű győzelmek születnek, azonban a következő általános választás ismét hatalmas többséget, baloldali többséget hozhat. A Munkáspárt stabilan őrzi nagymértékű előnyét a közvélemény-kutatásokban, és ezen egyelőre az új konzervatív miniszterelnök, Rishi Sunak sem tud változtatni. Bár megszokott dolog, hogy egy új miniszterelnök megnöveli saját és pártja támogatottságát, míg ez Liz Trussnál nem volt látható, Sunaknál mértékkel észlelhető. A mézeshetek várhatóan Sunaknal sem fognak sokáig tartani, és nem lesz elég a korábbi munkáspárti vezető, Jeremy Corbyn emlegetésével való rémisztgetés. A kormánynak eredményeket kell felmutatnia, elsőként november 17-én az új költségvetési tervezetet.

A második világháború óta nem volt ilyen

Liz Truss október 20-án jelentette be lemondását. A bejelentésre mindössze 44 nappal azután került sor, hogy a skóciai Balmoralban találkozott II. Erzsébettel, hogy a néhai királynő felkérje a kormányalakításra. Truss ezzel az Egyesült Királyság legrövidebb ideig hivatalban lévő miniszterelnökévé vált.

A Konzervatív Párt 1922-es Bizottságát vezető Sir Graham Brady a napokban mesélt a korábbi miniszterelnökkel való beszélgetéséről, amely folyamán Truss felismerte: itt a vége.

- Ez elég rossz, nem igaz? - kérdezte Truss.

- Igen, ez elég rossz - mondta Brady.

- Helyrehozható?

- Nem, nem hiszem, hogy az.

- Szerintem sem.

Utódja, a lemondását követői pártvezetői választáson de jure egyedüli induló, de facto Penny Mordauntot - és Boris Johnsont (?) - legyőző Rishi Sunak lett. Rishi Sunak a harmadik konzervatív miniszterelnök a parlamenti ciklus során, békeidőben még nem volt példa hasonlóra. Utoljára a második világháború idején történt ennyi váltás általános választás nélkül: először Neville Chamberlain váltotta Stanley Baldwint 1937-ben, majd Chamberlaint váltotta Winston Churchill 1940-ben. Az új kormányfő elődjeit, Johnsont és Trusst is saját parlamenti frakciója buktatta meg, Boris Johnson bukásában a volt pénzügyminiszternek is jelentős szerepe volt.

Sunak nem véletlenül kezdte meg már vezetőválasztási kampánya során egységbe kovácsolni pártját, majd kormányát is igyekezett úgy összeválogatni, hogy pártja minden szárnya képviseltesse magát.

Sunak alig két hete foglalta el a Downing Street 10-et, de máris olyan kihívásokkal kell szembenéznie, amelyek egyenként is nehéz feladatnak bizonyulnának - hát még együtt. A tory vezető fő prioritása a gazdaság, ahol elődje hibáinak korrigálása mellett több tényezővel is számolnia kell. Sunak nem kertelt első beszédében, kijelentette, hogy nehéz döntések fognak jönni. Kérdéses viszont, hogy végig tudja-e vinni a tűzoltást és a reformokat úgy, hogy ne jusson elődjei sorsára, akiket saját pártjuk buktatott meg, miközben Sunaknak nemcsak a gazdasági mutatókra, hanem pártja, így is történelmi mélységekben lévő támogatottsági mutatóira is figyelnie kell. A Munkáspárt és a brit választók egyre biztosabbak abban, hogy a következő választás után baloldali kormánya lesz az Egyesült Királyságnak, és annyi biztos: Sunak a konzervatívok utolsó "lövése".

Sunak és Starmer első csörtéi - A háttérben meghúzódó Corbyn-szál

Két nappal azután, hogy Sunak elfoglalta a miniszterelnöki széket, már a Parlamentben kellett bizonyítania az ellenzék vezetőjével, Keir Starmerrel szemben. A hagyományos szerdai PMQs során a munkáspárti Starmer először gratulált Sunaknak, megjegyezve, hogy az első ázsiai származású miniszterelnök hivatalba lépése történelmi jelentőségű, és megmutatja, milyen nagyszerű ország Nagy-Britannia.

A hangulat azonban gyorsan megváltozott. Starmer első kérdése a miniszterelnök irányába Suella Bravermen kormányba való visszahelyezéséről szólt. A Konzervatív Párt jobbszárnyához tartozó belügyminiszter kinevezését kemény kritikák érték, mivel Bravermen Truss előtt egy nappal mondott le, miután féltucatnyi bizalmas kormányzati iratot továbbított a kormány zárt e-mail-szervereiről személyes e-mail-címére. Braverman kabinetbe hívásával Sunak a már említett egység érdekében akart pártja keményvonalas politikusainak és szimpatizánsainak kedvére tenni.

A ellentétes oldalon lévő párt elnéző marad a bűnözéssel szemben és támogatja a korlátlan bevándorlást

- vágott vissza Sunak.

Starmer ezután Sunak feleségének adókerülő tevékenységére is durva utalást tett, kérve Sunakot, magyarázza el a non-dom status, vagyis a nem az Egyesült Királyságban élők státuszának kérdését, amelyet ő nagyon jól ismer. Starmer elmondta, az ilyesfajta trükközés hatalmas bevételkiesét jelent a brit költségvetésnek.

Rishi Sunak később új kommunikációs elemelet kezdett visszatérően alkalmazni: Starmert folyamatosan azzal támadta, hogy korábban a Munkáspárt balszárnyához tartozó Jeremy Corbyn alatt dolgozott, támogatta őt a korábbi választásokon.

Jön a vörös földcsuszamlás?

Lewis Baston brit választási szakértő emlékeztet: az 1997-es parlamenti választási kampány utolsó napjaiban Tony Blair azt mondta a támogatók tömegének, hogy Nagy-Britannia

nem egy földcsuszamlásos ország.

A közvélemény-kutatásokban mutatkozó hatalmas előnye ellenére a legtöbben egyetértettek - a Munkáspárt nyerni fog, de biztosan nem nagyot. A konszenzusról néhány órán belül bebizonyosodott, hogy tévedtek: Blair 179 fős alsóházi többséget szerzett.

Negyed évszázaddal később a Munkáspárt közvélemény-kutatásokban látható nagy és állandó előnye és a rendkívül ingatag politikai légkör ellenére a földcsuszamlásszerű győzelem gondolatával kapcsolatos óvatosság továbbra is fennáll - teszi hozzá. A szakértők az előző választás óta hangsúlyozzák, hogy a Munkáspártnak nincs történelmi precedense arra, hogy egy csapásra többséget szerezzen. A munkáspártiak földrajzi helyzete sem kedvező: a párt szavazatai nem hatékonyan oszlanak el, nagyrészt a városi fellegvárakban koncentrálódnak.

Úgy tűnik azonban, hogy sikerül leküzdeni ezt a hátrányt. A közelmúltbeli 30 pontos és annál nagyobb közvélemény-kutatási előnyöknek csak egy páldája van: Blair 1994-97-es felemelkedése. Több mint 20 százalékpontos előny általában elég ahhoz, hogy kormányváltást jelezzen, még akkor is, ha - mint 1997-ben - a választások napján kevésbé drámai a különbség.

Az Opinium az MRP statisztikai technikát alkalmazva, és csupán 15 százalékpontos országos munkáspárti előnyből kiindulva modellezett le választási eredményt a brit szakszervezeti kongresszus, a TUC számára. Az egyenletes országos megingás hatásaival ellentétben, amely kis munkáspárti többséget eredményezne, a munkáspártiak hatalmas, 1997-es többséget szereznének.

A modell szerint a A 2019-es választáson körülbelül 60 százalékos támogatottsággal megszerzett "biztos helyeken" a toryk szavazataránya 25 százalékponttal csökkent, ami elég volt ahhoz, hogy veszélybe kerüljön. Az kisebb konzervatív szavazataránnyal bíró területeken, ahol mondjuk 25 százalékos támogatottsággal rendelkeztek 2019-ben, a csökkenés csak 10 százalékpont volt. Ebben az esetben a Munkáspártnak körülbelül 8 százalékpontos előnyre van szüksége országos szinten a többség megszerzéséhez.

Ha a Munkáspárt 2024-ben győzni fog, akkor a régi (előző választásokon is megnyert nagyvárosi körzetek), az új (a déli part, a gazdag külvárosok és ingázó városok, valamint London gazdagabb részei), a billegő (a sosem biztos, kis többséggel megszerzett területek és a "vörös fal") és a hagyományosan kék, vagyis konzervatív választókerületek megszerzése lesz látható.

Amennyiben a 2017-es választás iránymutató, a Munkáspárt Skóciában is vissza fog szerezni néhány mandátumot az SNP-től, ha a párt egész Nagy-Britanniában lendületet tud venni. A baloldal áttörést érhet el Anglia vidéki területein is. A YouGov szeptemberben 13 százalékpontos előnyt mutatott ki a Munkáspárt számára a vidéki helyeken. A párt még 1997-ben sem tudott sokat előrelépni vidéken, de az Opinium modellje szerint a Labour olyan megyékben is vezet, amelyekben korábban soha nem volt versenyben.

A Libárális Demokraták támogatottsága az országos felmérésekben nem sokat változott a 2019-es kiábrándító eredmény óta, 10 százalék körül mozog, azonban lét dolog is látszik: ha a konzervatívok támogatottsága meredeken csökken, akkor a libdemek mandátumokat nyernek; és mivel működik a taktikai szavazás is, a toryellenes munkáspártiak is átszavazhatnak a Liberális Demokraták jelöltjeire ott, ahol a munkáspárti jelöltnek nincs esélye. Egy munkáspárti földcsuszamlás, mint 1997-ben, tehát még csökkenő szavazatarány mellett is könnyen bejuttathatna körülbelül 40 liberális demokrata képviselőt.

A BRIT YOUGOV november 1-2. KÖZÖTT KÉSZÜLT FELMÉRÉSE SZERINT A MUNKÁSPÁRT 50%-OS TÁMOGATOTTSÁGGAL RENDELKEZIK, 26 SZÁZALÉKPONTTAL MEGELŐZVE A KONZERVATÍVOKAT, AKIK 24%-ON ÁLLNAK.

A Liberális Demokraták 9%-kal bírnak, míg a Reform UK 6%-on áll, az 5%-os Zöldek előtt.

Latest Westminster voting intention (1-2 Nov)Con: 24% (+1 from 25-26 Oct)Lab: 50% (-1)Lib Dem: 9% (=)Reform UK: 6% (=)Green: 5% (+1)SNP: 4% (-1) https://t.co/zFSu0WWm0e — YouGov (@YouGov) November 4, 2022

