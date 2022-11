Utasszállító gép zuhant a Viktória-tóba, zajlanak a mentési munkálatok

A rossz időjárás miatt a tanzániai Viktória-tóba zuhant egy utasszállító repülőgép vasárnap nem sokkal a leszállás előtt az északnyugati Bukoba városában – közölte a rendőrség, hozzátéve, hogy a mentési munkálatok folyamatban vannak.

William Mwampaghale regionális rendőrparancsnok a bukobai repülőtéren újságíróknak azt mondta, hogy a Precision Air légitársaság egyik repülőgépe a repülőtértől mintegy 100 méterre csapódott a vízbe.

Hivatalosan egyelőre nem közölték, hogy hány utas tartózkodott a gép fedélzetén. A helyi média arról számolt be, hogy a kelet-afrikai ország gazdasági fővárosából, Dar es Salaamból a tóparti Bukoba városba tartó járaton mintegy 49 ember tartózkodott.

A Reuters szerint 15 embert sikerült eddig kimenteni.

A Precision Air, amely az ország legnagyobb magán légitársasága, rövid közleményt adott ki, amelyben megerősítette a balesetet.

A mentőcsapatot a helyszínre küldték, és két órán belül további információkat közölnek

– számolt be a légitársaság.

A közösségi médiában megjelent felvételek szerint a gép szinte teljesen elmerült a tóban, csak a farokrésze létszik ki a vízből.

Precision Air flight with 49 passengers on board plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say. pic.twitter.com/oliPvdA7cw — Tony (Anelka) November 6, 2022

Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway : Courtesy pic.twitter.com/WJLYfGeVjw — Citizen (TV) November 6, 2022

Precision Air plane crashes into Lake Victoria while trying to land in Tanzania; no word on casualties pic.twitter.com/EpRrgPvAVB — BNO (News) November 6, 2022

Tanzánia elnöke, Samia Suluhu Hassan nyugalomra intette a lakosságot.

A címlapkép illusztráció, a Viktória-tavat ábrázolja. Forrása: Getty Images