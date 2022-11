Amerikai választások 2022: egyetlen államon múlhat minden, de csak tovább bonyolódnak a dolgok

John Fetterman, Pennsylvania demokrata szenátorjelöltje bírósági úton próbálja meg elérni, hogy számítsanak be az eredménybe azok a levélszavazatok is, melyek nem lettek dátummal hitelesítve – írja a CNN.

Tegnap írtunk arról, hogy elképzelhető, hogy a billegő Pennsylvania dönti majd el, hogy melyik párt szerez majd többséget az amerikai szenátusban, ezért mind a demokraták, mind a republikánusok jelentős erőforrásokat csoportosítanak arra, hogy ők vigyék az államot a ma esedékes választásokban:

John Fetterman demokrata jelölt most szövetségi bíróságon nyújtott be keresetet, azzal a céllal, hogy elérje, hogy beszámítsanak azok a levélszavazatok is, melyeken nincs dátum vagy helytelen a dátummegjelölés.

Fetterman a dátumozást „fölösleges nehézségnek” nevezte, amely szerinte gátolja a pennsylvaniaiakat abban, hogy „alapvető jogaikat gyakorolják.”

Fetterman döntése érthető, mert már a 2020-as választáson bebizonyosodott, hogy a levélszavazati formát elsősorban a demokrata szavazók kedvelik, így a szenátorjelölt igyekszik minél több ilyen szavazatot érvényessé tenni.

Mindez pedig újabb támadási felületet nyújt a Republikánus Pártnak, amely nem meglepő módon éppen a pennsylvaniai eredményeket támadja már most is a legnagyobb erővel, csalást és manipulációt kiáltva.

