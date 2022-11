Térképek: így áll most az ukrajnai háború

Közzétette az ukrajnai háború állásáról szóló térképeit a brit védelmi minisztérium, illetve az amerikai Institute for the Study of War (ISW) agytröszt.

A védelmi minisztérium térképén láthatók az orosz területszerzések (piros), azok a területek, ahol a harcok folynak (szaggatott vonal), valamint az orosz (piros nyíl), illetve az ukrán (kék nyíl) előrenyomulás iránya.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 November 2022.Find out more about the UK government's response: https://t.co/PAnDPFd0bb — Ministry (of) November 7, 2022

Az ISW részletes térképeket is közzétett az ukrajnai háború állásáról.

The Ministry of Defense (MoD) issued a rare statement on November 7 in response to extensive Russian milblogger outcry on November 6 about reported extensive losses and poor command within the 155th Naval Infantry Brigade of the Pacific Fleet. #Russian — ISW (@TheStudyofWar) November 8, 2022

A déli Herszonnál orosz források szerint ukrán csapatösszevonások zajlanak.

Southern Axis Update: sources reported that troops are massing in the Oblast direction. /1 #Russian — ISW (@TheStudyofWar) November 8, 2022

Harkiv közelében orosz források szerint az ukrán csapatok folytatják az ellentámadást Szvatove irányába.

Eastern Update: sources claimed that Ukrainian troops continued counteroffensive operations in the direction. /1 #Ukraine — ISW (@TheStudyofWar) November 8, 2022

Donyeck megyében az orosz csapatok folytatják a támadó műveleteket Bahmut körül, az Avdijivka és Donyeck város közötti vonalon, illetve a megye nyugati területén. Orosz források szerint a donyecki szakadárok, illetve a Wagner-csoport egységei betörtek Bilohorivka külvárosába.

Eastern Update: troops continued offensive operations around , in the - City area, and in western Oblast. /4 #Ukraine — ISW (@TheStudyofWar) November 8, 2022

Címlapkép: Getty Images