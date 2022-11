Kiszivárgott: van egy ember, akire Trump kifejezetten, nagyon dühös

Trump kifejezetten dühös Mehmet Oz republikánus szenátor-jelölre és annak tényére, hogy leszerepelt Pennsylvaniában. Azokra is haragszik, akik azt tanácsolták, hogy az ő jelölését támogassa, szemben Dave McCormickkal – állítja mindezt Maggie Haberman, a New York Times politikai tudósítója.

Mehmet Oz elég fölényesen, mintegy 200 ezer szavazattal kikapott Pennsylvaniában, ami azért is komoly kudarc, mert sokan arra számítottak, hogy nagyon szoros lesz a meccs a kulcsfontosságú billegő államban:

Maggie Haberman, a New York Times politikai tudósítója azt írta ki Twitter-oldalán, hogy Donald Trump ex-elnök nagyon dühös Mehmet Ozra, kudarcára és azokra az emberekre, akik Oz támogatását javasolták Dave McCormickkal szemben – beleértve saját feleségét is.

Haberman arról is ír, hogy több republikánus tanácsadó is azt javasolja Trumpnak, hogy halassza el a november 15-ére tervezett bejelentését, mely szerint indulna a 2024-es elnökválasztáson. Ugyanakkor kitér arra is, hogy Trump ezt azért nem fogja megtenni szerinte, mert ezzel „elismerné, hogy a tegnapi nap sérülést okozott.”

Korábban a CNN írt egy meg nem nevezett bennfentes vallomása alapján arról, hogy Trump nagyon dühös a tegnapi választás eredményei miatt, hiszen látványosan elmaradt a várt republikánus fölcsuszamlás.

Címlapkép: Anna Moneymaker-Pool/Getty Images