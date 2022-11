Váratlanul dobta Trumpot a kedvenc újságja, ők már más jelöltben látják a párt jövőjét

Úgy néz ki, Donald Trump helyett most már Ron DeSantist tartja a Republikánus Párt jövőjének a New York Post, egy jobboldali újság, melyet Trump egykor „kedvenceként” jellemzett.

Ron DeSantis floridai kormányzót tartják Donald Trump egyetlen esélyes kihívójának a Republikánus Párton belül a 2024-es elnökválasztásra nézve, a tegnapi kormányzóválasztást fölényesen nyerte meg kihívójával, Charlie Cristtel szemben.

A New York Post republikánus kötődésű lap ma reggel DeSantissal és családjával jelentkezett a címlapon, ami azért is érdekes, mert láthatólag abszolút mellékes tényezőként kezelte a New York-i lap az államban zajló kormányzóválasztást és kongresszusi választásokat: a demokrata Kathy Hochul győzelme csak a címlap aljára fért el.

Today's cover: Ron DeSantis shows hes future of the GOP https://t.co/Ja9rO579r4 — New (York) November 9, 2022

Ami még érdekes, hogy DeSantis alatt a „DeFUTURE” (kb. „A jövő”) olvasható, ami egyértelmű üzenet a republikánusoknak: a lap szerkesztősége most már inkább DeSantis vezénylete alatt látná szívesen a Republikánus Pártot, Donald Trumpot már a múlt ereklyéjének tartják.

Hasonló vélekedéseket nem mellesleg több republikánus politikus is megfogalmazott a vártnál gyengébb republikánus eredményre reflektálva, különösen amiatt, hogy a Trump által támogatott jelöltek kifejezetten gyengén teljesítettek.

Címlapkép: Octavio Jones/Getty Images