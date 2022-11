Állítják, ez lehet a "halál városa", ha Oroszország pusztításba kezd

Volodimir Zelenszkij egyik legfőbb politikai tanácsadója, Mihailo Podoljak azzal vádolta Oroszországot, hogy a lakásoktól a csatornákig mindent aláaknáz, és azt tervezi, hogy a Dnyeper folyó túloldaláról bombázza majd a várost.

Oroszország a "halál városává" akarja változtatni Herszont. Az orosz hadsereg mindent aláaknáz, amit csak tud: lakásokat, csatornákat is. A bal parton lévő tüzérség azt tervezi, hogy a várost rommá változtatja. Így néz ki az orosz világ: jön, kirabol, ünnepel, megöli a tanúkat, romokat hagy maga után és elmegy

- írta Podoljak a Twitteren.

