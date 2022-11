Óriási orosz és ukrán veszteségekről nyilatkozott egy amerikai tábornok

Mark Milley tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke a The Economic Club of New York rendezvényén felszólalva "óriási stratégiai hibának" nevezte Oroszország ukrajnai invázióját, amelyért az ország "hosszú évekig fog fizetni".

A februárban kezdődött háború óriási emberi szenvedést okozott, mondta Milley, beleértve a 15-30 millió menekültet és a mintegy 40 ezer megölt ukrán civilt.

Jóval több mint 100 ezer orosz katonáról van szó, akiket megöltek vagy megsebesítettek

- mondta Milley.

Valószínűleg ugyanez a helyzet az ukrán oldalon is.

Milley szerint lehet esély a konfliktus lezárásáról szóló tárgyalásokra, ha és amennyiben a tél folyamán stabilizálódnak a frontvonalak.

De ha a tárgyalások nem jönnek létre, vagy kudarcot vallanak, Milley szerint az Egyesült Államok továbbra is folytatni fogja a fegyverszállítmányai Ukrajnának, még akkor is, ha a teljes katonai győzelem bármelyik fél számára már egyre valószínűtlenebbnek tűnik.

El kell ismerni, hogy a katonai győzelem valószínűleg a szó valódi értelmében nem érhető el katonai eszközökkel, és ezért más eszközökhöz kell majd fordulni

- mondta.

Milley azt is elmondta, hogy az USA látja az első jeleket arra vonatkozóan, hogy Oroszország valóban kivonul Herszonból, ahogyan azt közölték. De azt mondta, hogy az akár 30 ezer orosz katona kivonása a Dnyeper folyó nyugati partjáról napokig vagy akár hetekig is eltarthat.

Úgy vélem, azért teszik ezt, hogy megőrizzék az erejüket, hogy helyreállítsák a védelmi vonalakat a folyótól délre, de ezt még nem tudhatjuk biztosan

- mondta Milley.

Jelenleg a korai jelek azt mutatják, hogy azt teszik, amit mondanak, és mi is látjuk ezt.

Címlapkép: Getty Images