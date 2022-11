Soha nem látott drónt lőttek le az ukránok

Egy rendkívül ritka orosz Korsar UCAV roncsait találták Ukrajnában. Egy olyan típusról van szó, amelyből a híresztelések szerint is mindössze néhány példányt gyártottak idáig Oroszországban.

Ez a drón soha nem állt szolgálatba az orosz hadseregnél, eddig csak tesztelték, és valószínűleg Szíriában próbálták ki éles körülmények között.

: Wreckage of an extremely rare Russian Korsar UCAV was found in Ukraine- only a few examples were ever manufactured. This drone has never entered service with the Russian army- until now it has only been undergoing trials, including possibly in Syria.: #Ukraine