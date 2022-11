Videón látszódik, miért is különleges eszköz az ukránoknak adott amerikai páncélos

Az MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected – Aknaálló rajtaütésektől védett) harcjárműveket a kétezres évek második felében fejlesztette ki az Egyesült Államok, válaszul az iraki hadműveletek során szerzett tapasztalatokra. A HMMWV terepjárók lecserélésére hivatott technológia lényege az, hogy a jármű páncéltestének kialakítása miatt jobban ellenáll az aknák, és házi készítésű robbanóeszközök detonációinak.

Scouts of Group V identified and destroyed American armored personnel carrier MaxxPRO near Pavlovka. pic.twitter.com/KZToaV4XEo