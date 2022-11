Ezeket a felvételeket nem akarta látni Putyin: nyolc hónap után újra ukrán zászló lobog Herszonban

Herszon városát még március elején foglalták el az orosz erők, és azóta is

ez volt az egyetlen ukrán megyeszékhely, amelyet az invázió február 24-i kezdete óta be tudtak venni.

Ráadásul szeptember végén Oroszország az orosz jog szerint, de a nemzetközi joggal ellentétesen annektálta egész Herszon megyét, benne Herszon városát is.

Az ukrán ellentámadás miatt azonban Oroszország előbb civileket evakuált a városból a Dnyeszter keleti partjára, majd megkezdte a haderő áthelyezését is. Mostanra az orosz csapatok elhagyták Herszont.

A megyeszékhely megszállása az ukrajnai invázió egyik legnagyobb orosz sikere volt. Szeptember végén a New York Times arról írt, hogy az orosz hadvezetés már szerette volna föladni a nehezen védhető várost, de az orosz elnök ezt nem hagyta, mert óriási politikai kudarc lett volna neki.

Hogy történelmileg miért fontos az oroszoknak Herszon, arról itt írtunk:

Anton Gerascsenko, az ukrán belügyminisztérium tanácsadója a Twitteren videót posztolt arról, hogy ukrán civilek kitűzik az ukrán zászlót a városban:

Egy másik felvétel szerint civilek ukrán zászlókkal gyülekeznek Herszon egyik terén, és ukrán dalokat énekelnek:

Ukrainians gather on squares in with flags and banners. Singing Ukrainian songs.What a nice feeling this is, and sweet revenge. #Kherson

Ezen a fotón látható, hogy az ukrán zászló mellett az Európai Unió zászlóját is kitűzték Herszon főterén:

Ukrainians in Kherson took to the city center to state the obvious: Kherson is Ukraine. Ukraine will become an EU state. Russia, you know what to do. pic.twitter.com/Ei8QqTjhdz