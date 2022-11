A légkörben esett darabjaira Észak-Korea interkontinentális rakétája – mit jelenthet ez a világra nézve?

Az elmúlt hetekben komoly feszültség bontakozott ki a Koreai-félszigeten, miután Dél-Korea és az Amerikai Egyesült Államok közös hadgyakorlatára Észak-Korea erőteljes rakétázással válaszolt. A konfliktus legjelentősebb eseménye az volt, amikor november 3-án az elszigetelt diktatúra egy interkontinentális ballisztikus rakétát (ICBM) is felbocsátott, azonban az még Japán felett, a levegőben darabjaira hullott.

Az október 31-én kezdődő „Éber Vihar” elnevezésű, Egyesült Államok és Dél-Korea részvételével zajló közös hadgyakorlat rendesen felkavarta a Koreai-félsziget körüli állóvizet. A szövetséges gyakorlaton mintegy 240 katonai repülőgép és két amerikai B-1B stratégiai bombázó, valamint négy F-16-os és négy F-35-A vadászgép vett részt. Csakúgy, mint az USS Ronald Reagan jelenléte a dél-koreai Puszan kikötőjében, úgy a B-1B bombázók megjelenése is olyan esemény, amire 2017 óta nem volt példa. Ez pedig a konfliktus fokozódására utal.

Az észak-koreai haderő többször is reagált a fokozódó déli katonai tevékenységre, folyamatos rakétázással riogatták a szövetséges haderőt (ebből november 2-án az egyik a dél-koreai partok közelében csapódott be), de a demilitarizált zóna felett is megjelent 180 vadászgépük, amiért riasztani kellett a dél-koreai légierő F-35-A lopakodó vadászgépeit.

A LEGNAGYOBB LÁTVÁNYOSSÁG AZONBAN MÉGISCSAK AZ VOLT, HOGY ÉSZAK-KOREA ISMÉTELTEN MEGPRÓBÁLKOZOTT EGY ICBM-INDÍTÁSSAL IS, SIKERTELENÜL.

Észak-Korea nem titkolt célja, hogy olyan nagy hatótávolságú rakétát fejlesszen ki, amivel akár az Egyesült Államok nyugati partvidékére is könnyedén nukleáris csapást mérhet. Ennek ellenére az észak-koreai tudósok bizonytalanságát jelezheti az, hogy a mostani rakétát a jelek szerint nagy szögben indították, valószínűleg azért, hogy elkerüljék a szomszéd területekre való belépését. A dél-koreai hadsereg szerint a rakéta ugyan elérte az 1920 kilométeres maximális magasságot, de csupán 760 kilométer megtételére volt képes.

Hamada Jaszukazu japán védelmi miniszter azt mondta, hogy országa egy idő után elvesztette a fegyver nyomát, miután az eltűnt a Koreai-félsziget és Japán közötti vizek fölött.

A Jonhap beszámolója szerint a DÉL-KOREAI TISZTVISELŐK ÚGY VÉLték, HOGY AZ ICBM REPÜLÉS KÖZBEN MEGHIBÁSODOTT és szétesett.

Koda Jodzsi nyugalmazott altengernagy, a Japán Tengeri Önvédelmi Erők korábbi flottaparancsnoka szerint a lövedék radarkövetés alatti elvesztése arra utal, hogy a rakétakilövés meghiúsult.

Ez azt jelenti, hogy a repülési útvonal egy pontján valamilyen probléma adódott a rakétával, és az valóban szétesett

- mondta az altengernagy.

Stratégiai örültség: Észak-Korea nukleáris programja

Bár Észak-Korea nukleáris programja viszonylag idejekorán, a koreai háborút követő években elkezdődött, a folyamat a korábbi kommunista szövetségesek elfordulása miatt lassú tempóban haladt. 1960-ban a Szovjetunió, 1964 után pedig Peking mondta fel a nukleáris együttműködést az izolált diktatúrával.

Ezt követően megkezdődött a stratégia őrültség és a nagy játék korszaka Észak-Koreában. A fegyverkezés elfedése érdekében folyamatos együttműködést színlelt a nemzetközi szervezetekkel, a Bill Clinton jellemezte napfény-politika időszakában pedig az Észak-Korea okozta nyílt provokációkat engedményekkel és jutalmakkal honorálta az Amerikai Egyesült Államok.

A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KDNK) végül 2006-ban elvégezte az első kísérleti atomrobbantását, a világ pedig rádöbbenhetett, az izolált diktatúra belépett az atomhatalmak táborába. Az észak-koreai atomfejlesztés fordulatairól, történetéről és jövőbeni kihívásairól itt írtunk bővebben:

A Japán tenger szisztematikus szétlövése

2011-ben a fiatal Kim Dzsongun került hatalomra, aki szinte azonnal begyújtotta az észak-koreai rakétákat. 2015-re már megdöntötte apja 17 éves rekordját, már ami a kilőtt rakétákat illeti. Kim Dzsongun regnálása alatt az ENSZ-szankciók szigorodásával párhuzamosan fokozódott az újabbnál-újabb fegyverek éles tesztelése.

2017 végéig hat nukleáris tesztet is elvégeztek, és a kutatások szerint 2020 végére az észak-koreai atomtöltetek száma elérhette a 100 darabot is. A legutolsó, 2017-es teszt során már egy közel 200 kilotonnás töltetet robbantottak fel az észak-koreai tudósok, ami több, mint 13-szor akkora erejű volt, mint a Hirosimára ledobott amerikai atombomba.

Az észak-koreai provokációk fokozódása a különböző vezetők alatt. Forrás: Mezei Tibor/Külügyi Szemle 2021.

Amerikát fenyegető interkontinentális rakéta vagy egy rakat roncs?

Az ICBM-ek olyan ballisztikus rakéták, amelyek minimális hatótávolsága körülbelül 5500 kilométer, és amelyeket elsősorban nukleáris fegyverek célba juttatására terveztek. Egyes rakéták akár 10 ezer kilométeres vagy ennél nagyobb hatótávolsággal is rendelkeznek. Hivatalosan Oroszország, az Egyesült Államok, Kína, Nagy-Britannia, Franciaország és India rendelkezik ilyen típusú rakétákkal, Észak-Korea 2017 júliusában csatlakozott ehhez az „elitklubhoz”, miután végrehajtotta a Hvaszong-14 elnevezésű rakétájának első sikeres tesztjét.

Röviddel a Hvaszong-14 két sikeres tesztje után Észak-Korea 2017 novemberében újabb ICBM-et, a Hvaszong-15-öt is útjára indította. Az Egyesült Államok kontinentális része, köztük San Francisco városa is mintegy 9000 kilométerre van Észak-Koreától. Az amerikai és dél-koreai szakértők szerint mindkét rakétát több mint 10 000 kilométeres hatótávolságra terveztét, így elméleti szinten az Egyesült Államok nyugati partvidéke az észak-koreai rakéták hatótávolságán belül van.

Az izolált ország természetesen nem függesztette fel az interkontinentális rakéták fejlesztését és 2022 márciusában először indította útjára a minden eddigi rakétánál nagyobb Hvaszong-17-et.

A legújabb észak-koreai rakéta már elég nagy ahhoz, hogy potenciálisan nukleáris robbanófejet juttasson el bárhová az Egyesült Államok területén.

2017-re tehát Észak-Korea nagyjából elérte az atomhatalmisághoz szükséges hármast: képes atombombát előállítani; képes interkontinentális rakétát előállítani; képes atombombáját rakétafej méretűre zsugorítani. Egyetlen komoly problémája maradt az észak-koreai atomprogramnak: a légkörbe visszatérő interkontinentális rakétái rendre szétestek, ahogy nagy valószínűséggel történt a mostani gyakorlatok során is.

Ez pedig nem jelent mást, mint hogy az észak-koreai tudósok továbbra sem találtak megoldást a nukleáris töltetek Egyesült Államok területére való eljuttatásra. Komoly aggódalomra adhat okot azonban, hogy az izolált diktatúra és Oroszország között látványosan javul a kapcsolat az ukrajnai háború következtében. Észak-Korea jelentős mennyiségű tüzérségi lőszert és katonai felszerelést szállított már Moszkvának, és elképzelhető, hogy Kim Dzsongun az interkontinentális ballisztikus rakéták fejlesztésében kéri meg a segítség árát.

Abban az esetben, ha az észak-koreai rakétatesztelés sikerrel jár, az azt jelenti, hogy ötven év után révbe ér a kim család törekvése, és a kicsiny diktatúra rendelkezni fog olyan fegyverzettel, amely komoly fenyegetést jelent az amerikai egyesült államokra.

