Ez Putyin újabb kudarca

Az orosz csapatok Herszonból történt kivonulása újabb stratégiai kudarcot jelent Moszkvának - jelentette ki Ben Wallace brit védelmi miniszter.

A védelmi miniszter a Sky News beszámolója szerint emlékeztetett arra, hogy február óta Oroszországnak nem sikerült elfoglalnia egyetlen fő célpontját sem, kivéve Herszont. Most viszont kivonulást kellett végrehajtaniuk, ami után szerinte az emberek feltehetik magukban a kérdést: most, hogy Herszont is feladta az orosz hadsereg, mire volt ez az egész jó.

Kitért arra is, hogy az orosz hadsereg jelentős számú katonát veszített el a harcok során, közben Oroszország nemzetközileg is elszigetelődött, és Ukrajna nem hagyja ennyiben, tovább fog nyomulni előre.

Ígéretet tett arra, hogy a nemzetközi közösség továbbra is támogatni fogja a megtámadott országot és a kivonulástól függetlenül nem szabad alábecsülni Oroszország folyamatos fenyegetését.

Oroszország legutóbb azt közölte, hogy csapatai helyi idő szerint november 11-én hajnali 5 órakor befejezték a csapatok kivonulását.

Címlapkép: Megrongálódott lakóház az orosz megszállás alól felszabadított Herszon megyei Arhanhelszke településen 2022. november 6-án. Forrás: MTI/EPA/Hannibal Hanschke