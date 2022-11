Hatalmasat robbantott Trump legnagyobb riválisa – Mit tud az új nagyágyú, aki végül földbe döngölheti Bidenéket?

A vártnál lényegesen gyengébben szerepeltek a Donald Trump által személyesen szponzorált jelöltek az amerikai időközi választáson, olyannyira, hogy látványosan elkezdtek kihátrálni a volt elnök mögül korábbi támogatói. Ezzel szöges ellentétben az egyetlen ember, aki 2024-ben reálisan Trump kihívója tudna lenni a Republikánus Párton belül, Ron DeSantis floridai kormányzó, elsöprő győzelmet szerzett az általa irányított billegő államban. DeSantis fölényes győzelme miatt a politikus (ismét) országos figyelmet kapott: bár nem jelezte még, hogy indulna a 2024-es elnökválasztáson, számos republikánus politikus és médiafelület úgy tartja, a floridai kormányzó jelölésével lényegesen nagyobb esély van arra, hogy lenyomják Joe Bident és / vagy a Demokrata Pártot a következő választáson, mintha Trump indul. De kicsoda egyáltalán Ron DeSantis és miért tartják a republikánusok egyre jobb alternatívának Trumppal szemben? Nézzük.

A Republikánus Párt új csillaga

Joe Biden elnök rendkívüli népszerűtlensége és az amerikai gazdaság általános állapota miatt reálisan lehetett arra számítani, hogy a Republikánus Párt fölényes győzelmet szerez a 2022. november 8-án lefolytatott időközi választásokon.

A várt "vörös hullám" azonban teljes mértékben elmaradt.

A választáson kifejezetten rosszul szerepeltek azok a jelöltek, akiket Donald Trump személyesen is támogatott fontos ütközőállamokban, egyes területeken, mint például Pennsylvaniában a várt szoros küzdelem helyett fölényesen nyertek a demokraták.

A szintén billegő államnak számító Floridában azonban nagyon fölényes győzelmet szerzett az inkumbens republikánus kormányzó, Ron DeSantis, aki több mint 1,5 millió szavazattal verte meg demokrata kihívóját, Charlie Cristet.

Florida 2022-es kormányzóválasztási térképe. Forrás: Wikimedia Commons

DeSantis fölényes győzelme után látványosan elkezdtek a republikánus politikusok kihátrálni Trump mögül, republikánus kötődésű lapok pedig úgy kezdtek el cikkezni DeSantisról, mint a Republikánus Párt új reménysége.

Egyre hangosabbak azok a vélemények, melyek szerint DeSantisnak igazából sokkal nagyobb esélye van elhozni a 2024-es választáson a republikánusok győzelmét, mint az egyre szalonképtelenebb Donald Trumpnak.

Bár a nemzetközi figyelem még csak most kezdett el DeSantisra terelődni, az Egyesült Államokban régóta elég jelentős média-hírverés élvezi a kormányzó munkáját – alapvetően annak köszönhetően, hogy vezényletével elég sok olyan törvény született Floridában, amely országos szinten megosztó problémákra merész, populista jobboldali válaszokat adott. Ezzel tehát a jobboldali média példaként tekintett rá, a liberális média pedig démonizálta, de a lényeg, hogy országos figyelmet kapott a politikus, ez a stratégia pedig eddig igencsak kifizetődőnek tűnik.

Már jóval a mostani időközi választások előtt Ron DeSantist tartották a Republikánus Párton belül Donald Trump egyetlen olyan kihívójának, aki reálisan labdába rúghat az Egyesült Államok 45. elnökével folytatott versenyben. Egy 2021. júliusi, Texasban lefolytatott straw poll eredményei szerint, egy CPAC-konferencia résztvevőinek 70%-a szavazott volna ekkor Donald Trumpra, miközben 21% már ekkor is azt válaszolta, hogy ők inkább DeSantist választanák elnöknek. Minden más jelölt 1%-ot kapott.

Volt egy hasonló mérés Orlandóban is, ahol DeSantis szintén 21%-ot kapott, de Trump csupán 55%-ot, Denver, Coloradóban viszont már 2021. júliusában inkább DeSantisra szavaztak volna a konzervatívok – itt a straw pollban egészen elképesztő, 74%-ot szerzett DeSantis, Trump 71%-ával szemben (a pollban több jelöltet lehetett megjelölni).

Most, az időközi választások előtt, az ABC / Ipsos közös pollja szerint a republikánus szavazók 72%-a véli úgy, hogy „pozitívabb hatása lenne” DeSantisnak a pártra, mint Donald Trumpnak, aki mindössze 64%-ot kapott. A Morning Consult november 2-7-én (tehát közvetlenül a választások előtt) lefolytatott pollja szerint viszont még mindig a Trump-támogatók vannak többségben: a republikánusok 48%-a támogatná Trumpot az elnöki székért folytatott küzdelemben, miközben 26% állna inkább be DeSantis mellé. Az utóbbival kapcsolatosan fontos megjegyezni, hogy augusztusban Trump népszerűsége még 57% volt, az erózió tehát folyamatos, az időközi választások hatása pedig lényeges löketet adhat ennek a folyamatnak.

Floridában viszont az elsöprő többség DeSantist támogatja Trumppal szemben, ami talán nem meglepő.

Egyelőre még sem Donald Trump, sem Ron DeSantis nem jelezte, hogy indulna az elnöki székért. Donald Trump várhatóan november 15-én teszi meg a nagy bejelentést, miközben DeSantis jó eséllyel tovább vacillál a dolgon. Korábban a floridai kormányzó kifejezetten azt mondta, ahogy nem akar indulni Trumppal szemben 2024-ben, ez Trump jelöltjeinek gyászos teljesítménye és a Republikánus Párt egyes tagjainak nyomására könnyen változhat.

Ki egyáltalán Ron DeSantis, Florida erős embere?

A most 44 éves Ron DeSantis a Yale-n és Harvardon is végzett jogász, katonaként Guantanamóban és Irakban is teljesített szolgálatot, a politikába 2012-ben kóstolt bele; Florida 6. kongresszusi körzetének képviselőjeként került be az országos törvényhozásba. Egészen 2018-ig volt képviselő, 2017-ben már keményen beleállt a Trump ellen indított Mueller-bizottság lelövésére indított próbálkozásokba: fel akarta függeszteni a testület finanszírozását arra hivatkozva, hogy Mueller csapata még csak nem is azonosított konkrét, esetlegesen elkövetett bűncselekményeket, így nem érdemes finanszírozni egy "pecázási kísérletet."

2018-ban indult el DeSantis Florida kormányzói székéért, Donald Trump elnök támogatása mellett, a „MAGA-mozgalomhoz” kapcsolódó szlogenekkel és ígéretekkel kampányolt.

Megígérte például, hogy legalizálja a nyílt fegyverviselést, illetve betiltja a „menedékvárosokat,” ahol a helyi önkormányzat nem engedi működni a bevándorlók deportálásáért felelős ICE-t. Ezen kívül az adóemelések és a „szocializmus” terjedése ellen is ágált.

2018-ban Desantis ellenfelét, Andrew Gillumot, Tallahasse volt polgármesterét egy hajszállal, alig 33 ezer szavazattal (0,4%) győzte csak le. A szavazatokat újraszámoltatta Gillum, de két nappal a választás után elismerte vereségét.

Florida 2018-as, kormányzóválasztási térképe. A színmélység a szavazati arányokat jelzi. Forrás: Wikimedia Commons

Trump 2.0?

Ron DeSantis végül 2019. január 8-án foglalta el hivatalát, a politikust intézkedései miatt sokan még „Trumpnál is Trumpabbnak” tartják, az amerikai média csak „Trump 2.0” névvel emlegeti.

Ron Desantis floridai kormányzó (B) és Donald Trump, még az Egyesült Államok elnökeként (J) 2020-ban. Fotó: White House

Ennek fő oka, hogy DeSantis számos olyan programpontot tűzött a zászlajára és vezetett be sikeresen, mellyel Trump elnök országszerte jelentős megosztottságot váltott ki, ezért nem, vagy csak limitáltan tudott megvalósítani.

DESANTIS tehát SORRA VISZ VÉGHEZ OLYAN INTÉZKEDÉSEKET FLORIDÁBAN, MELYEKRŐL TRUMP CSAK ÁLMODHATOTT ELNÖKKÉNT.

Csak hogy néhányat említsünk ezek közül az intézkedések közül:

Már 2019 nyarán elfogadta DeSantis a „menedékváros-ellenes” törvényt, amely kötelezővé teszi minden floridai önkormányzatnak a szövetségi bevándorlási szervekkel való együttműködést. Nem fordulhat tehát elő olyan, hogy az ICE vizsgálni, netán deportálni akar egy floridai városban illegális bevándorlókat, de a város hatóságai nem engedik meg a szervezetnek, hogy a területén működjön. Florida területén amúgy egyetlen menedékváros sem működött, de persze lehet azzal érvelni, hogy a törvény „preventív jellegű” volt.

Nem fordulhat tehát elő olyan, hogy az ICE vizsgálni, netán deportálni akar egy floridai városban illegális bevándorlókat, de a város hatóságai nem engedik meg a szervezetnek, hogy a területén működjön. Florida területén amúgy egyetlen menedékváros sem működött, de persze lehet azzal érvelni, hogy a törvény „preventív jellegű” volt. A bevándorlási kérdéshez kapcsolatosan volt most pár hónapja egy elég komoly botrány: a DeSantis vezette floridai kormány 50 illegális bevándorlót szállított át Texasból a massachusettsi „Martha’s Vineyard” szigetre, egy olyan területre, amely „bevándorlás-barát” térségként jellemezte magát, viszont gyakorlatilag teljes egészében dúsgazdag, fehér amerikaiak lakták. Bár nem meglepő módon Martha’s Vineyard lakóiról kiderült, hogy annyira mégsem bevándorló-barátak, a „trollkodó” intézkedéssel sokak szerint DeSantis erősen túllépett a hatáskörén.

A 2020-as, Black Lives Matterhez köthető zavargások idején bejelentette DeSantis, hogy bevezet egy olyan törvényt, amely büntetőjogi felelősségre vonást helyez kilátásba azokra a személyekre nézve, akik olyan tüntetést szerveznek, amely erőszakossá fajul. Ezen kívül felmentette volna büntetőjogi felelősségre vonás alól a sofőröket is, akik „önvédelemből” a tüntetők közé hajtanak. A törvényt olyan heves kritika érte országos szinten, hogy végül egy puhább változatot írt alá a kormányzó, amely szigorítja a meglévő zavargás-elleni törvényeket, de inkább az erőszakos megmozdulások résztvevőit és nem a szervezőket bünteti, a tömegbe hajtó autósoknak pedig csupán jogvédelmi lehetőséget ad. A rendőrök ellen elkövetett erőszakot is szigorúbban büntetiaz új törvény: akit ilyen váddal bűnösnek találnak, legalább hat hónapos börtönbüntetést kap érte.

Ezen kívül felmentette volna büntetőjogi felelősségre vonás alól a sofőröket is, akik „önvédelemből” a tüntetők közé hajtanak. A törvényt olyan heves kritika érte országos szinten, hogy végül egy puhább változatot írt alá a kormányzó, amely szigorítja a meglévő zavargás-elleni törvényeket, de inkább az erőszakos megmozdulások résztvevőit és nem a szervezőket bünteti, a tömegbe hajtó autósoknak pedig csupán jogvédelmi lehetőséget ad. A rendőrök ellen elkövetett erőszakot is szigorúbban büntetiaz új törvény: akit ilyen váddal bűnösnek találnak, legalább hat hónapos börtönbüntetést kap érte. Tavasszal aláírt a kormányzó egy olyan törvényt, amely alapján akár öt éves börtönbüntetést is ki lehet szabni azokra, akik emlékműveket, szobrokat rongálnak. A „szobordöntögetés” forró téma az Egyesült Államokban, ahol konföderációs katonáknak, rabszolgatartóknak és gyarmatosítóknak is állítottak országszerte emlékműveket, többet ezek közül felbőszült tömegek támadtak meg és vandalizáltak, döntöttek le az elmúlt években. A DeSantis által aláírt törvény egyértelmű védelmet ad a történelmi megemlékezést szolgáló emlékműveknek, függetlenül attól, hogy azok kit ábrázolnak.

A „szobordöntögetés” forró téma az Egyesült Államokban, ahol konföderációs katonáknak, rabszolgatartóknak és gyarmatosítóknak is állítottak országszerte emlékműveket, többet ezek közül felbőszült tömegek támadtak meg és vandalizáltak, döntöttek le az elmúlt években. A DeSantis által aláírt törvény egyértelmű védelmet ad a történelmi megemlékezést szolgáló emlékműveknek, függetlenül attól, hogy azok kit ábrázolnak. Donald Trump Twitter-tiltására reagálva, 2021. májusban elfogadtak egy törvényt az online cenzúra ellen is, mely alapján megtiltották volna, hogy a nagy techcégek, mint a Twitter, a Facebook és más platformok, olyan politikai szereplőket tiltsanak le, akik választási kampányt folytatnak, vagy politikai tisztségeket töltenek be. Bár állami szinten fogadták el a törvényt, a jogértelmezés szerint országos szinten is perelhetők lennének a techcégek a floridai törvények alapján. Az érintett techcégek a törvény elfogadása után azonnal jogi ellentámadást indítottak Florida állam ellen, a szövetségi törvényszék el is kaszálta végül a floridai intézkedést. Az egész iróniája az, hogy DeSantis úgy látta, a törvénnyel az amerikai politikai szereplők szólásszabadsághoz való hozzáférését védi meg, a szövetségi bírák viszont a techcégek szólásszabadsághoz való jogára hivatkozva alkotmány-ellenesnek minősítették a törvényt.

Bár állami szinten fogadták el a törvényt, a jogértelmezés szerint országos szinten is perelhetők lennének a techcégek a floridai törvények alapján. Az érintett techcégek a törvény elfogadása után azonnal jogi ellentámadást indítottak Florida állam ellen, a szövetségi törvényszék el is kaszálta végül a floridai intézkedést. Az egész iróniája az, hogy DeSantis úgy látta, a törvénnyel az amerikai politikai szereplők szólásszabadsághoz való hozzáférését védi meg, a szövetségi bírák viszont a techcégek szólásszabadsághoz való jogára hivatkozva alkotmány-ellenesnek minősítették a törvényt. 2021. júniusban Ron DeSantis aláírt egy törvényjavaslatot, mellyel megtiltotta, hogy transznemű sportolók részt vegyenek női sportokban. Vagyis kötelezővé tette, hogy a transznemű nők azokban a sportágakban versenyezzenek, ahol erre a születési bizonyítványukon szereplő biológiai nemük alapján jogosultak. Az intézkedést jogvédő szervezetek súlyos diszkriminációnak minősítették, míg az intézkedés támogatói a sportolói fairség megvédését méltatták. A törvényt ezután nyolc másik állam is lemásolta.

Vagyis kötelezővé tette, hogy a transznemű nők azokban a sportágakban versenyezzenek, ahol erre a születési bizonyítványukon szereplő biológiai nemük alapján jogosultak. Az intézkedést jogvédő szervezetek súlyos diszkriminációnak minősítették, míg az intézkedés támogatói a sportolói fairség megvédését méltatták. A törvényt ezután nyolc másik állam is lemásolta. DeSantis kormányzó támogatásával a floridai oktatási testület betiltotta a „kritikus fajelmélet” oktatását az állami iskolákban, mivel az szerintük „torzítja a történelmi tényeket.” A kritikus fajelmélet célja, hogy a rasszok dinamikájának vizsgálatán keresztül domborítsa ki a társadalmi különbségeket, az elmélet kritikusai szerint viszont csak a diszkriminációt mélyíti el. Idén áprilisban a kormányzó az állami törvényekbe iktatta a rendelkezést.

A kritikus fajelmélet célja, hogy a rasszok dinamikájának vizsgálatán keresztül domborítsa ki a társadalmi különbségeket, az elmélet kritikusai szerint viszont csak a diszkriminációt mélyíti el. Idén áprilisban a kormányzó az állami törvényekbe iktatta a rendelkezést. Idén márciusban írta alá DeSantis a kritikusai által csak „Don’t Say Gay” (Ne mondd, hogy meleg) névvel illetett, hivatalosan Szülők joga az oktatáshoz néven ismertetett törvényjavaslatot, melynek lényege, hogy megtiltottak mindennemű szexualitásról és genderről (társadalmi nem) szóló oktatást egészen általános iskola 3. osztályig. A törvényjavaslatból hatalmas országos botrány volt: ellenzői szerint a törvény egyetlen célja az LMBTQ-emberek jogainak csorbítása, támogatói szerint viszont fontos mérföldkő a törvény a gyerekek védelme felé, akik ilyen korban még nem elég fejlettek ahhoz, hogy helyén kezeljék ezeket a témákat.

Miért „jobb” mégis Trumpnál?

Ron DeSantis, a TPUSA arizonai rendezvényén. Fotó: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Intézkedései alapján látható, hogy egyáltalán nincs szó (egyelőre) arról, hogy DeSantis lényegi, ideológiai változást hozna a Trump által meghonosított „MAGA”-hoz képest; nem is ez az, amiért a Republikánus Pártot preferáló amerikaiak körében egyre népszerűbb a floridai kormányzó.

A következő szempontokra kell gondolnunk:

sok republikánus úgy érzi, Donald Trump túltolta azzal, amikor 2022. január 6-án megostromolták hívei a Capitoliumot, a volt elnök ezzel szalonképtelenné vált. Bár DeSantis is felült a csalással való vádaskodás vonatára a 2020-as választás után, mivel az ő helyzete betonstabilnak mondható Floridában, aránylag keveset kellett foglalkoznia a témával. Mivel idén november 8-án fölényesen legyőzte demokrata kihívóját, aligha fogja azzal rontani politikai helyzetét, hogy tovább rombolja az amerikaiak demokráciába vetett hitét. Donald Trump nem politikus, ami jól látszik vehemens megnyilvánulásain és sok esetben politikai-stratégiai gondolkodásának teljes hiányán, DeSantis viszont 2012 óta kongresszusi képviselő vagy kormányzó. Lényegesen több tapasztalata van tehát azzal kapcsolatosan, hogy kell átnavigálni a Fehér Ház és a Kongresszus aknamezőjén, mint Trumpnak. Donald Trump a 2024-es választásokra 78 éves lesz, Ron DeSantis 46. Ha Trump nyer, második ciklusát 82 évesen fogja befejezni. Mind Bidennel, mind Trumppal (mind pedig Nancy Pelosival és Bernie Sandersszel) kapcsolatosan az a választók egyik fő kritikája, hogy egyszerűen túlságosan idősek ahhoz, hogy a világ legnagyobb katonai, politikai és gazdasági hatalmát irányítsák. DeSantis a mostani 44 évével fiatalember. Egyes elemzések szerint mára számos amerikai választó szemében a Demokrata Párt mainstream vonala is túlságosan radikálissá vált, ami alapvetően szimpatikussá teszi a republikánusokat a billegő és független szavazóknak, akik manapság inkább kevésé radikális intézkedéseket és nagyobb nyugalmat, létbiztonságot keresnek. A csalással vádaskodó, Capitoliumot ostromló, Putyint méltató Trump azonban nem képez a választóknak megfelelő alternatívát.

Mindezek alapján tehát racionális lépés lenne a republikánus donorok, befolyásos vezetők részéről, ha DeSantist tolnák az elnökjelölés felé, hiszen annak ellenére, hogy ideológiailag nem képez jelentős változást Trumphoz képest, talán szalonképesebb jelöltnek számít – ezzel pedig jó eséllyel hatékonyabban tud megszólítani független és billegő választókat is fontos államokban.

Amerikában pedig, akárhogy is nézzük, a billegő államok döntik el sokszor a választásokat, a legfontosabb kérdés lesz 2024-ben is, ki húzza be Pennsylvaniát, Arizonát, Virginiát, Georgiát vagy éppenséggel Floridát.

Címlapkép: Octavio Jones/Getty Images