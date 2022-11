Biden és Hszi: Versenyzünk egymással, de ez nem fajulhat konfliktussá

Véget ért a beszélgetés az Joe Biden és Hszi Csin-ping között, folyamatosan érkeznek a részletek.

A Fehér Ház szerint Biden és Hszi őszintén beszélt a prioritásokról, Biden közölt Hszivel, hogy továbbra is erőteljesen versenyezni fog az Egyesült Államok Kínával, azonban ez a verseny nem fajulhat konfliktussá. Kezelnie kell a feleknek ezt a versenyt, és fenn kell tartani a kommunikációt.

Az amerikai elnök felvetette az oroszok ukrajnai háborújának a témáját is, amelynek kapcsán mind a kínai mind az amerikai vezető egyetértett abban, hogy soha nem szabad nukleáris háborút vívni, és ellenzik az oroszok ilyen jellegű fenyegetését.

Biden aggodalmának adott hangot Észak-Korea provokatív viselkedése kapcsán is, és jelezte, hogy az éghajlatváltozás és a globális gazdasági stabilitás érdekében együtt kell működnie a két félnek.

A megbeszélés egy következő lépéseként Antony Blinken amerikai külügyminiszter nemsokára Kínába látogat, hogy folytatja a tárgyalásokat ott. Ennek jegyében a Fehér Ház szerint Hszi és Biden megállapodtak abban, hogy felhatalmazzák a kulcsfontosságú tisztviselőiket, hogy innentől ők folytassák az országok közötti egyeztetéseket.

Joe Biden a beszélgetés során kifejezte aggodalmát Kína ujgurokkal, tibetiekkel és hongkongiakkal kapcsolatos gyakorlata kapcsán is.

Biden állítólag kifogásolta Kína "kényszerítő és egyre agresszívebb fellépését Tajvannal szemben", eközben azonban a kínai állami média is közölte a saját verzióját a Hszi és Biden elnökök közötti megbeszélésekről.

Ezen közlések alapján Hszi állítólag figyelmeztette Bident, hogy ne lépje át a Tajvannal kapcsolatos "vörös vonalat", mert bár a sziget önigazgatású demokrácia - de Peking úgy tekint rá, mint egy szakadár tartományra, amelyet egy napon újra egyesíteni akarnak a kínai szárazfölddel.

A beszélgetés utáni sajtótájékoztatóján Joe Biden arról is szót ejtett, hogy együtt próbálják a G20 konferencián résztvevő vezetőkkel kezelni azokat a problémákat, amelyek igazán érintik az emberek életét. Ezek közül az orosz-ukrán háború következtében újra fokozottan előkerülő élelmiszerbiztonság, és az éhínség elleni küzdelem emelkedik ki szerinte.

Újságírói kérdésként előkerült, hogy mint gondol Biden arról, hogy várható-e újabb hidegháború Kínával. Erre azt válaszolta, hogy

Nem lesz új hidegháború. Nem hiszem, hogy Kína megpróbálná lerohanni Tajvant.

Biden azt is elmondta, hogy szerinte Hszi mindig is egyenes volt, és a beszélgetés során is kifejezetten kompromisszumkésznek tűnt számos esetben.

Cikkünk folyamatosan frissül.

Címlapkép: Dario Pignatelli / Európai Bizottság