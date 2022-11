Fél éve Novák Katalin Magyarország köztársasági elnöke - Mi történt azóta?

Hat hónappal ezelőtt, május 14-én iktatták be Magyarország köztársasági elnökévé Novák Katalint, első nőként hazánk történelmében. Szimbolikus üzenete van annak, hogy a nemzetközi porondon rendkívül aktív államfő elsősorban a nyugati szövetségesi rendszer (NATO, Európai Unió) tagállamaiba látogat el, és annak is, hogy hová vezetett első külföldi útja. Ezeken a helyszíneken minden alkalommal a béke fontosságát hangsúlyozza az orosz-ukrán háború tekintetében, ám a magyar kormánytól eltérő hangsúllyal és más üzenetek megfogalmazásával teszi azt. Közben pedig a fél év leforgása alatt volt több olyan hazai ügy is, amelyben egyértelműen kiderült saját álláspontja: gyorsított törvényhozások, alaptörvénymódosítás, kata-törvény, abortusz szabályok. Összefoglaljuk Novák Katalin első fél évét.

Azzal, hogy Novák Katalin lett idén májusban Magyarország köztársasági elnöke, több történelmi rekordot is felállított: ő a legfiatalabb államfő és az első nő, aki betölti a legmagasabb közjogi méltóság posztját.

A magyar érdekek külföldön történő, legmagasabb szintű érvényesítőjeként Novák Katalin nagyon aktív volt a hivatalba lépését követő első fél évben. Összesen 19 országban járt megválasztása óta, 37 diplomáciai eseményen vett részt. Ezekről az eseményekről rendszeresen beszámol a főbb kommunikációs csatornákon, ezekben egyébként központi elemet kap a közösségi média. Olyan gyakran jelennek meg friss tartalmak ezeken a csatornákon (Facebook, Instagram, Twitter) – képes beszámolók, videók 1-1 útról –, hogy azok gyakorisága vetekszik a legaktívabb, és legtöbbet utazó kormánytagokéval.

Forrás: Nézőpont Intézet

Maradva a nemzetközi utaknál: a diplomáciában az újonnan hivatalba lépő közjogi méltóságok már azzal is üzenetet küldenek, hogy mely külföldi partnereket keresik fel elsőként, illetve az elsők között. Beiktatása után csupán néhány nappal már Varsóban volt Novák Katalin, ahol találkozott a lengyel államfővel és miniszterelnökkel is. Mindezt egy olyan időszakban vállalta magára (a Telexnek adott interjújából tudható, hogy ez a saját kezdeményezése volt, nem más ötlete), amikor az orosz-ukrán háborúra történő eltérő térségbeli reakciók miatt repedezett a kelet-közép-európai szövetség rendszere, az orosz-ukrán háború árnyékot vetett a két ország együttműködésére, miközben a magyar kormány stratégiai és alapvető szövetségesként tekint a lengyel vezetésre, többek között az uniós ügyek, valamint a gazdasági érdekérvényesítés miatt is. Novák Katalin lengyel útját követő néhány hónapban is voltak kritikus hangok a lengyel vezetők részéről, azonban ezek gyakorisága és élessége már nem ugyanaz, mint a háború kirobbanását követő első néhány hónapban.

Saját közösségi oldalán így értékelte a látogatást:

ajtónyitogatás megkezdve.

Hazaértem Varsóból, hosszú nap volt, de eredményes. Barátként mentem, de szövetségesként jöttem haza Duda elnök úrtól". "A két ország eddig is számíthatott egymásra, s nem hagyja, hogy éket verjenek közéjük" - szögezte le kinti beszédében Novák Katalin, aki kitért a hagyományos családok és az élet védelmének fontosságára is.

Novák Katalin köztársasági elnök és Andrzej Duda lengyel államfõ a megbeszélésüket követõen tartott sajtótájékoztatón a varsói elnöki rezidencián, a Belvedere Palotában 2022. május 17-én. Forrás: MTI/Bruzák Noémi

A lengyel utazás után csupán két hónap leforgása alatt (közbeiktatva a brazil elnökkel történő találkozót) járt további hat európai uniós országban, ami szintén jól mutatja az elköteleződés irányát. Látogatásai nem arról tanúskodnak, hogy a magyar köztársasági elnök elszigetelődéssel találkozik nemzetközi téren. Elég csak a júniusi németországi látogatására gondolni, amikor is Frank-Walter Steinmeier német államfővel és Bärbel Bas Bundestag-elnökkel találkozott, nem mellesleg mindketten szociáldemokrata politikusok.

Frank-Walter Steinmeier német államfõ és Novák Katalin köztársasági elnök kezet fog a berlini Bellevue elnöki rezidencián tartott fogadási ünnepségen 2022. június 3-án. Forrás: MTI/Bruzák Noémi

Júniusban részt vett Klaus Iohannis román és Andrzej Duda lengyel elnökök meghívásának eleget téve a román fővárosban a Bukaresti Kilencek (B9) csúcstalálkozóján. A magyar államfő leszögezte: „A biztonság és a béke az első”. A B9 állásfoglalásában határozottan elítélte Oroszország Ukrajna elleni indokolatlan agresszióját, „mely hatalmas emberi szenvedést és pusztítást okozva döntötte romba Európa békéjét”.

Forrás: Novák Katalin Facebook-oldala

A közelmúltban pedig Alexander Van der Bellen osztrák szövetségi elnökkel és Emmanuel Macron francia elnökkel is találkozott. Szeptemberben pedig az ENSZ Közgyűlésén tartott beszédet II. Erzsébetet idézve.

Magyarország arra sürgeti az ENSZ tagállamait, hogy az orosz-ukrán konfliktusban a békét nyilvánítsák elsődleges célnak

- fogalmazott akkor.

A köztársasági elnök felszólal az ENSZ Közgyűlésén. Forrás: Novák Katalin Facebook-oldala

Az ENSZ Közgyűlés margóján találkozott Joe Bidennel, az Amerikai Egyesült Államok elnökével és feleségével, Jill Bidennel is.

Forrás: Novák Katalin Facebook-oldala

Néhány nappal ezelőtt fejezte be kanadai útját az államfő. A köztársasági elnök látogatást tett Ontario miniszterelnökénél, Doug Fordnál is. A tartományi parlamentben tartott eseményen részt vett Michael Tibollo mentális egészségért felelős miniszter, a magyar származású pénzügyminiszter, Peter Bethlenfalvy, valamint Kinga Surma infrastruktúráért felelős miniszter. Novák Katalin emellett beszélgetést folytatott Ontario tartomány gazdaságfejlesztési miniszterével, Vic Fedelivel az alacsony adók politikájának pozitív gazdasági hatásairól. Novák Katalin torontói útja során neves magyar, illetve magyar származású és külföldi személyekkel is találkozott. Többek között Karikó Katalin biokémikussal, aki csütörtökön megkapta Kanada egyik legrangosabb orvosbiológiai kitüntetését a Gairdner-díjat, illetve Kókai Tibor építésszel és Jordan Peterson klinikai pszichológussal, közéleti gondolkodóval.

A Sándor-palota által közreadott képen Novák Katalin köztársasági elnök (j) és Karikó Katalin Széchenyi-díjas kutatóbiológus, biokémikus, a szintetikus mRNS alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatója Torontóban, a York Egyetemen 2022. október 28-án. Karikó Katalin október 27-én megkapta Kanada egyik legrangosabb orvosbiológiai kitüntetését, a Gairdner-díjat. Forrás: MTI/Bartos Gyula

A számos külföldi út során mindenhol a béke szükségességét hangoztatta az orosz-ukrán háború tekintetében, megfogalmazásaiban azonban messzire kerülte a magyar kormány ezzel kapcsolatos, Ukrajnára nézve inkább konfrontatív álláspontját, rendszeresen elítélte az agresszor Oroszországot és konkrétan Vlagyimir Putyint és legutóbb az Oroszország ellen eddig meghozott uniós szankciók hatásairól is kifejtette álláspontját, ám kiderült: az nem olyan lesújtó és bíráló, mint a magyar kormányé, sőt legutóbb október végén Ausztriában jó kompromisszumnak nevezte a büntetőintézkedéseket. Jól látható tehát, hogy a fajsúlyos külpolitikai ügyekben megtalálja a saját szerepét és saját hangját az államfő.

Októberben Novák Katalin részt vett a Arraiolos-csoport ülésén Máltán. Az államfő a tárgyalást követő sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Európa ebben a helyzetben nem eshet térdre, mert térdelve nem lehet erőt mutatni. „Erősen, egymásba kapaszkodva kell állnunk, hogy együtt lehessünk Európa hangja.” – emelte ki, hozzáfűzve: európai uniós államfőkként tudják, hogy az Európai Unió a történelem egyik legnagyobb békeprojektje, Magyarország pedig továbbra is kész mindent megtenni a mielőbbi béke érdekében.

Szintén októberben, Visegrádi Négyek államfőinek pozsonyi csúcstalálkozóját is részt vett. Novák Katalin leszögezte:

határozottan elítéljük a putyini agressziót, elítéljük egy szuverén független ország fegyveres megtámadását,

elítéljük az ukrán területek annexiójának bejelentését, és azt is, amikor civil célpontokat bombáznak. Elfogadhatatlan a nukleáris fegyverek bevetésével való fenyegetés. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy mielőbbi igazságos béke feltételeit megteremtsük, hiszen meg kell őriznünk a gyermekeink, unokáink számára azt a biztonságos életet, ami nekünk megadatott.”

Novák Katalin köztársasági elnök (j4) felszólal az Arraiolos-csoport találkozóját követő sajtótájékoztatón a vallettai Mediterrán Konferencia Központban 2022. október 6-án. Mellette Frank-Walter Steinmeier német, Sergio Mattarella olasz, Andrzej Duda lengyel és Zuzana Caputová szlovák államfő (b-j). Forrás: MTI/Bruzák Noémi

Eközben azt is érdemes kiemelni, hogy a számos nemzetközi utat követően nem voltak nagy port kavaró ügyek egyik meglátogatott országban sem. Az első májusi útja utáni egy mondat által kiváltott reakciók után is rendeződött a helyzet Romániával, olyannyira, hogy szeptemberben ismét a szomszédos országban járt Novák Katalin. Külön érdemes ennek kapcsán azt is kiemelni, tizenkét éve fordult elő utoljára, hogy magyar államelnök hivatalos látogatásra ment Bukarestbe. Novák Katalin megtörte ezt a „hagyományt”, amikor a román fővárosba utazott Klaus Iohannis, román államfő meghívására. A megbeszélés után Novák Katalin arról beszélt, hogy új fejezet nyílik a magyar-román együttműködésben.

Novák Katalin köztársasági elnök és Klaus Iohannis román elnök közös sajtótájékoztatója a bukaresti Cotroceni elnöki palotában 2022. szeptember 7-én. Forrás: MTI/Bruzák Noémi

Ami viszont érdekesség, hogy a külföldi utazások során nem találkozunk a nemzetközi sajtónak, tévéknek, rádióknak adott interjúkkal, ami alapján úgy tűnik: az első hónapokban saját maga és stábja kivánja menedzselni a róla kialakított külföldi képet.

Ahogyan fentebb is bemutattuk, elsősorban nemzetközi ügyekben, az orosz-ukrán harcok kapcsán szólalt meg a köztársasági elnök, de több hazai esemény kapcsán is kifejtette aktuális álláspontját, amibe becsomagolta esetleges kritikáit is. Ilyen volt a kata szabályok szigorítása, amit végül aláírt, azonban határozott üzenetet is megfogalmazott, amikor azt írta, hogy érzékeli a felháborodást és szerinte helyesebb lett volna ha a módosításokról érdemi egyeztetés után születik döntés.

Gyors változtatás esetén is elvárható, hogy a Kormány megfelelően segítse az érintetteket

– írta, majd azt is elárulta, hogy egyeztetett az ügyben Orbán Viktor miniszterelnökkel és a kormány tagjaival.

Az Alaptörvény legutóbbi módosítása esetén is hasonlóan járt el. Felhívta a figyelmet ugyanis arra, hogy az Alaptörvény értékmérő szerepét akkor tudja maradéktalanul betölteni, ha nincs kitéve folytonos változtatásoknak. Így lesz alkotmányos rendszerünk általa is kiszámítható és stabil. Emellett többször kiállt a pedagógusok béremelésének szükségessége mellett és októberben megnyugtató megoldást sürgetett az ügyben. Ennek kapcsán azt is érdemes felidézni, hogy aláírta Novák Katalin köztársasági elnök a pedagógus-sztrájkot korlátozó törvénymódosítást.

Jól látható tehát, hogy Novák Katalin államelnökként nagyon aktív külpolitikát folytat, gyakorlatilag hetente folytat tárgyalásokat külföldön vagy a Sándor-palotában. Külpolitikájában markánsan jelenik meg a közép-európai régió nemzetei közti együttműködések elmélyítése, a térség nemzetközi politikában betöltött szerepének erősítése. Ennek érdekében az elmúlt 6 hónapban valamennyi térségbeli országban látogatást tett (Lengyelország, Románia, Szlovénia, Horvátország, Ausztria, Szlovákia, Csehország, Szerbia, Koszovó).

Összességében a köztársasági elnök első fél évét úgy lehetne jellemezni, hogy fontos ajtókat nyit ki és kapcsolatokat épít ki az ország meglévő, illetve új szövetségesei felé.

Néhány fontos mondat

Érdemes mindezek mellett néhány beszédének legfontosabb üzenetét kiemelni, ezek ugyanis jól bemutatják Novák Katalin államfőként mely területekre helyezi a hangsúlyt:

Bár ma süt a nap, és nekünk, magyaroknak, sok okunk van az örömre, büszkeségre és az ünneplésre, egy sötét felleg árnyékot vet az életünkre: a háború. Ez most nem a videójátékok virtuális valósága, ez nem CGI, ez nem photoshop. Nem is háborús film. Ez az a véres valóság, amit a nagyszüleink a második világháborúban személyesen megtapasztaltak, mi viszont már csak a történeteiken keresztül ismerhetünk. (Budapest, beiktatási beszéd, 2022. május 14.)

Európa nincs Magyarország nélkül, de Magyarország sincs Európa nélkül. Ahogy Németország nélkül sincs Európa, és Németország sincs Európa nélkül. A mi közös jövőnk Európában van. A közös célunk pedig az, hogy béke legyen. Hiszen a békevágy miatt jött létre az Európai Közösség, és a béke lehet a közös európai jövő garanciája (Berlin, németországi utazás, 2022. június 3.)

Komolytalan lett volna erre azonnal igent mondani. A férjemmel húsz éve vagyunk házasok, és egy ilyen súlyú döntést nem hozunk meg a másik nélkül. (...) Nem is abban látom a fő feladatomat, hogy én legyek a kormány legfőbb kritikusa. (Budapest, Telex-interjú, 2022. június 17.)

Az unióban szükségünk van Szerbiára. (Belgrád, találkozó Aleksandar Vučić szerb elnökkel, 2022. szeptember 9.)

A Nyugat-Balkáni térség stabilitásának megbillenése hatással lehet Európára is. Nemcsak a háború megvívása nehéz, hanem a béke megteremtése és megőrzése is (Koszovó, Novo Selo-i tábor állománygyűlés, 2022. szeptember 13.)

Hadd zárjam egy Winston Churchilltől származó, 1953-as idézettel: Azok, akik jól meg tudnak nyerni egy háborút, ritkán tudnak jó békét kötni, és azok, akik jó békét tudnának kötni, soha nem nyerték volna meg a háborút. Kössünk tehát jó békét! (New York, ENSZ Közgyűlés, 2022. szeptember 21.)

Vlagyimir Putyin, orosz elnök európai államok területi követeléseiről beszél, ezzel is próbálja szembeállítani az országokat és mélyíteni az ellentétet (Párizs, ötödik párizsi békefórum, 2022. november 11.)

Címlapkép: A Sándor-palota által közreadott képen Novák Katalin köztársasági elnök beszédet mond az Első Magyar Református Egyház új templomának és közösségi központjának megnyitóján Torontóban 2022. október 30-án. Forrás: MTI/Sándor-palota/Bartos Gyula