Medvegyev szerint a mostani „nagyon nehéz katonai döntések” kezdik felülírni azokat a fontos eredményeket, amit Oroszország az év során elért, többek között az Ukrajnában folytatott katonai inváziójával. Ennek megfelelően öt pontban emlékeztet arra, hogy mik Oroszország érdemei, és miben múlja felül a nyugati világot:

Védi az állampolgárait, és ennek megfelelően visszaszerzi az eredeti orosz területeket.

A jövő világrendjét alakítja : szemben a dróton rángatott Nagy-Brittaniával és Ukrajnával, Oroszország egy egyenlőségre épülő világrendet épít továbbra is.

: szemben a dróton rángatott Nagy-Brittaniával és Ukrajnával, Oroszország egy épít továbbra is. Egyedül Oroszország képes erős ellenségek elpusztítására: épp ezért vállalja fel a harcot a NATO-val és a nyugati világgal.

Erkölcsi magaslatokon áll: a háborúban mindvégig saját katonái és civiljei életét védi, szemben a nyugattal, akik bárkit feláldoznak a háború oltárán.

szemben a nyugattal, akik bárkit feláldoznak a háború oltárán. Végül pedig emlékeztet arra, hogy Oroszország még nem vetette be legpusztítóbb fegyvereit a háborúban, de erre nem jó szándékból nem került sor, hanem mert mindennek megvan a maga ideje.

Medvegyev szerint sok következtetés levonható a mostani G20 konferenciából is. A konferencián ugyanis kiemelt téma volt az ukrajnai háború is, és felmerült annak a lehetősége, hogy Oroszországot kizárják a G20 közösségből is. Végül csak egy nem kötelező erejű határozatra futotta a G20-ak részéről, de ez is felháborította az orosz elnök egyik legfontosabb tanácsadóját.

Medvegyev szerint a G20-as határozat célja, hogy megteremtse a jogi alapot a lefoglalt orosz javak eltulajdonítására. Ezzel kapcsolatosan azt javasolja, ha az orosz javakat az ukrán háború okozta károk megtérítésére fordítják, akkor ideje lenne az Amerikai Egyesült Államok javait felajánlani Észak-Koreának, Vietnámnak, Iraknak és az egykori Jugoszlávia tagállamainak is.

Fogadják el ugyanazt az ajánlást a Koreának, Vietnámnak, Iraknak, Jugoszláviának és az amerikaiak és a NATO számos áldozatának okozott károk USA általi teljes megtérítésére vonatkozóan

– írta Medvegyev.

Medvegyev azt is hangsúlyozza, ha az ENSZ továbbra sem hajlandó a békét képviselni, akkor ez nem kevesebb, mint a szervezet végóráinak a kezdete. A tanácsadó azt is hozzátette, hogy természetesen Oroszország képes lesz az ENSZ létezése nélkül is élni.

