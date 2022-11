Rakétatalálat érte Lengyelországot – Most akkor háború lesz?

Jó eséllyel orosz rakéták csapódtak be a lengyel-ukrán határ menti Przewodów település térségébe, melynek következtében két ember halt meg. Közösségi oldalakon megy a találgatás azzal kapcsolatosan, hogy ez most olyan támadásnak számít-e, amely automatikusan háborúhoz vezet a NATO és Oroszország közt, megpróbáltunk a dolgok mélyére nézni.

Valószínűleg orosz rakéták becsapódása okozott robbanást a lengyelországi Przewodów településen – az incidens során két ember meghalt.

Egyelőre még vizsgálják a hatóságok, mi történt, de nagy valószínűséggel nem szándékosan lőtték Lengyelország területét az oroszok (ha egyáltalán ők indították a rakétát). Friss, helyi információk szerint az ukrán légvédelem fogott el két rakétát, melyek maradványai Lengyelország területén csapódtak be. Oroszország szerint pedig valójában ukrán Sz-300-as légvédelmi rakétarendszerekből kilőtt rakéták tévedtek lengyel területre.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 11. 15. Az ukrán fegyveres erők által lelőtt rakéta maradványa lehetett, ami Lengyelországban becsapódott

Mivel NATO-ország területét érte támadás, több közösségi oldalon is elkezdtek spekulálni azzal kapcsolatosan, hogy az incidens érvénybe lépteti-e a NATO 5. cikkelyét, melynek kapcsán a katonai szövetségnek háborúba kell lépnie Oroszországgal.

A rövid válasz az, hogy nem, az eset miatt nem lesz automatikusan NATO-orosz háború.

Azt, hogy a NATO 5. cikkelyét életbe léptetik-e a döntéshozók, a katonai szövetség vezetőinek kell eldöntenie, a most legtöbb nyugati országban összehívott katonai válságtanácskozások alighanem ezt hivatottak eldönteni.

Ugyanakkor tény, hogy az esemény miatt jelentősen megnőtt az eszkaláció esélye Oroszország és a NATO közt, hiszen

nyugati vezetők, beleértve Joe Biden amerikai elnököt, rendszeresen hangoztatták, hogy bár nem avatkoznak be az ukrajnai háborúba, „a NATO területének minden négyzetcentiméterét meg fogják védeni,”

hogy bár nem avatkoznak be az ukrajnai háborúba, emberek haltak meg, tehát jó eséllyel megnő azoknak a száma mind Lengyelországban, mind más, nyugati országokban, akik szerint „nem lehet tűrni Putyin ámokfutását,” nyílt beavatkozásra van szükség,

mind Lengyelországban, mind más, nyugati országokban, ha nem is indít katonai támadást a NATO, alighanem még jobban bekeményít Oroszországgal szemben, melyre válaszul várhatóan Moszkva is növelni fogja a nyomást, ahol csak tudja. Ennek pedig további eszkalációs kockázata lesz.

Ugyanakkor a mérleg másik serpenyőjében ott van az, hogy

az orosz „támadás” (ha bebizonyosodik, hogy valóban az oroszok lőttek), nagy valószínűséggel nem volt szándékos , a rakéták nem Lengyelország területét célozták,

(ha bebizonyosodik, hogy valóban az oroszok lőttek), , a rakéták nem Lengyelország területét célozták, az elmúlt napokban úgy tűnt, mind az orosz, mind az ukrán fél, mind pedig Washington de-eszkalálni próbálja az ukrajnai konfliktust,

a legerősebb érv továbbra is az, hogy a nyílt háború a NATO és Oroszország közt jó eséllyel atomháborúvá fajulna, melyet egyik fél sem akarhat racionálisan két eltévedt rakéta miatt.

Máskor is volt, hogy véletlen rakéták, bombák csapódtak be NATO-országok területére, ezeket nem követte automatikusan háború, mivel a szövetség vezetői úgy ítélték, az atrocitás nem elég nagy ahhoz, hogy jóval több emberáldozatot követelő lépéseket hozzanak meg. Sőt, arra is volt példa, hogy egy orosz katonai repülőgépet lőtt le egy NATO-ország légvédelme (pl. 2015, Törökország), ezt sem követte háború.

A labda tehát most a NATO-országok vezetőinél pattog. Jó esély van rá, hogy Oroszországgal szemben növelni fogják a nyomást, illetve felerősödnek a nyílt háborúért kiáltó hangok, ugyanakkor továbbra is alacsony az esélye annak, hogy nato-katonák támadást indítanak az orosz haderő ellen.





Mindezek ellenére az is biztos, hogy az incidens nem marad következmények nélkül - már ha bebizonyosodik, hogy valóban Oroszország indította a rakétát, melyet egyelőre még nem lehet megállapítani biztosan.

Címlapkép: Mil.ru. A fotó illusztráció.