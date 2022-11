Zord télben és elsöprő offenzívában reménykedik Putyin - Tényleg eldől a háború a következő hónapokban?

Azóta, hogy az ukrán csapatok több fronton is megkezdték az orosz erők visszaszorítását, egyre gyakrabban hangzik el az az állítás, mely szerint Moszkva éppen a téli hidegre vár, melynek segítségével győzelmet arathat Ukrajna fölött. A téli időjárás valóban komoly változásokat eredményezhet a katonák harctéri teljesítményében, az azonban, hogy kizárólag a Kremlnek kedvez koránt sem ilyen egyértelmű. Nézzük, miért.

Régóta élő legenda az, hogy az orosz katonák a téli időjárást kihasználva szinte bármilyen ellenféllel sikerrel fel tudják venni a versenyt. Ennek az elképzelésnek a valóságalapjáról itt írtunk bővebben, és bár megállapítható az, hogy az orosz hadsereg közel sem verhetetlen télen, érdemes tényként kezelni azt, hogy a hidegebb éghajlatokon felnőtt embereket kevésbé viselik meg a súlyos mínuszok, mint azon társaikat, akik melegebb területeken élnek. A harctéri realitások azonban számos olyan akadályozó tényezőt is magukkal hoznak, melyet pusztán a katonák hidegtűrése nem tud orvosolni.

Sár, ameddig a szem ellát

Amióta az emberek háborúznak tisztában vannak azzal, hogy a nagy esőzések során kialakult sártengerek bármilyen kifinomult haditechnikát képesek használhatatlanná tenni. A sár alapvetően három szempontból tudja megkeseríteni a harcoló alakulatok életét: nehezebbé teszi az eszközök karbantartását, a hadianyag mozgatását, valamint a védelmi állások kiépítését.

Ukrán oldalról már érkeztek felvételek, melyeken egy amerikai HMMWV terepjáró látható, tengelyig a sárba ragadva. Általános igazság az, hogy minél nagyobb az érintkezési felület, annál könnyebben tud egy jármű laza talajon áthaladni, tehát egy négykerekű terepjáró jóval könnyebben elakad, mint egy széles lánctalpakon haladó harckocsi,

ez azonban közelről sem jelenti azt, hogy szerencsétlen körülmények között egy T-72-es harckocsi ne tudná toronyig elásni magát egy nagyobb sártócsában.

️UA Humvee stuck in the mud, Donbass. pic.twitter.com/n3bvqnIu06 — War (Monitor) November 10, 2022

A járművek mozgatásának nehézsége ugyan úgy tudja akadályozni az ukrán offenzívát, ahogy pokollá teheti az orosz csapatok utánpótlással való ellátását is, érdemes azonban megjegyezni azt, hogy a felszerelést és élelmet szállító konvojok jóval gyakrabban vehetik igénybe a műutakat, mint az ellenséges vonalakat megrohanó PSZH-k.

A minden résbe behatoló, majd ott megszáradó sár egyébiránt lényegében bármilyen harctéren használt eszközt használhatatlanná tud tenni, egy egyszerű kézifegyvertől egy jóval bonyolultabb harckocsiig. Ilyen körülmények között kiemelten fontos az, hogy a fronton a katonák megfelelően karban tudják tartani az általuk használt eszközöket, illetve az is, hogy az említett eszközök ne mondjanak csütörtököt abban a pillanatban, hogy egy kicsit koszosak lesznek.

Брошенная техника вс рф pic.twitter.com/Kd4fzWOZ1Q — IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 27, 2022

A Szovjetunió és Oroszország által gyártott fegyverek mindkét fél nagy szerencséjére általában úgy lettek megtervezve, hogy figyelembe vették az országban uralkodó időjárási körülményeket, így mind a hőmérséklet ingadozását, mind a sáros-havas-esős időt jól bírják, ugyanakkor gyakori tévedés az, hogy ezek az eszközök megfelelő karbantartás nélkül az idők végezetéig tökéletesen működnek. Egyszerű példával élve:

egy alapvetően jó állapotban lévő kalasnyikov gépkarabélynak nem igazán kottyan meg az, ha használója véletlenül beleejti a sárba, rosszabb állapotban lévő társa azonban könnyen lehet, hogy azzal „hálálja meg” a rossz bánásmódot, hogy egy kritikus pillanatban elakad.

A rendelkezésre álló felvételek alapján kijelenthető az, hogy karbantartás szempontjából az ukrán csapatok kettős előnyt élveznek az oroszokkal szemben: a frontra kerülő fegyverzet általánosságban jobb állapotban van, a frontszolgálatot teljesítő, jelentős részben nyugaton képzett katonák pedig szakszerűbben meg tudják oldani a fegyverek harctéri tisztítását.

Russian mobiks reviewing their rusty pic.twitter.com/9Zq0S3gfRl — Dmitri (@wartranslated) October 30, 2022

Az esős, sáros idő a védelem kiépítését is képesek megkeseríteni: a sebtében ásott rókalyukak és lövészárkok védelmet nyújtanak ugyan a repeszek ellen, de hatékonyságukat nagyban csökkenti az, ha a védekező katonák bokáig, extrém esetekben derékig vízben állnak, különösen akkor, ha a folyamatos esőzések miatt felázott lövészárok falai egyszerűen beomlanak.

Rövid nappalok, hideg éjszakák

A világos órák lerövidülése következtében már most valószínűsíthető az, hogy mind az ukrán, mind az orosz csapatok rövidebb ideig tudnak aktívan mozogni, különösen azért, mert mind a járműre szerelhető, mind a kézi éjjellátó készülékek komoly hiánycikknek számítanak. A rendelkezésre álló információk alapján az ukrán erők, ha minimálisan is, de jobban el vannak látva ilyen eszközökkel, egyelőre azonban valószínűtlen az, hogy emiatt sorsdöntő előnyre tennének szert.

Az extrém hideg beállta szintén brutális változásokat eredményezhet a harctéri körülményekben: a tartós fagy orvosolja ugyan a sár okozta problémát, és újra járhatóvá teszi a mezőket, ezzel pedig a támadó felet segíti, a fagy mind a felszerelés, mind az emberanyag teljesítményét rontani fogja. A már említett szovjet haditechnikának megfelelő karbantartás mellett a súlyos mínuszok nem fognak ártani, az azonban kérdéses, hogy az Ukrajnának juttatott nyugati hadianyag, elsősorban a kézifegyverek, hogyan fognak szuperálni hideg körülmények között.

Ironikus módon a fagy beállta jelen állás szerint nagyobb pusztítást vihet végbe az orosz oldalon, mint az ukránon: már az októberi hónapokban megjelentek felvételek arról, hogy az orosz katonák civil ruhákat húznak az egyenruhájuk alá azért, hogy melegen tudják tartani magukat, a helyzet pedig a jelenleg elérhető felvételek alapján november közepén sem javult.

HIÁBA TŰRI EGY EGYÉBKÉNT HIDEG ÉGHAJLATON FELNŐTT SZEMÉLY SZERVEZETE JOBBAN A TÉLI IDŐJÁRÁST, MEGFELELŐ RUHÁZAT, ÉS SZÁLLÁS NÉLKÜL AZ OROSZ CSAPATOK IS CSAK IDEIG ÓRÁIG KÉPESEK ELVISELNI A FAGYPONT KÖRÜLI, VAGY AZ ALATTI HŐMÉRSÉKLETET.

Kit fog segíteni Tél Tábornok?

A fentiekből meglehetősen jól látszódik az, hogy a hideg idő ugyanúgy okozhat nehézségeket, és jelenthet komoly előnyöket mind a két félnek:

Amennyiben az orosz csapatok továbbra is védekezésre kényszerülnek, úgy a z esős-saras időben rendkívül nehéz lesz kiépíteni védvonalaikat, az ukrán egységek előrehaladása pedig jelentősen le fog lassulni.

A nyugati haditechnika egy része jobban ki van téve a sár és hideg okozta meghibásodásoknak , ezek a problémák Oroszországot kevésbé érintik.

, ezek a problémák Oroszországot kevésbé érintik. A jelentősen rosszabb minőségű felszerelés miatt azonban várhatóan tovább fog emelkedni a meghibásodások száma az orosz oldalon is.

Mindemellett a hideg időre kevésbé felkészített orosz csapatoknak sürgősen orvosolni kell a ruháztatással felmerülő problémákat, egyéb esetben ugyanis az egyébként is rossz morállal küzdő katonák egyéni teljesítménye drasztikusan le fog romlani.

Címlapkép: orosz RKM-6-os hadgyakorlaton. A címlapkép illusztráció, forrása: mil.ru/Ministry of Defense of Russia via Wikimedia Commons