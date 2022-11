Úgy néz ki, kilőtték az oroszok az ukránok egyik szupermodern Caesar lövegét

Az orosz-ukrán háborúban fontos szerepet játszanak az önjáró tüzérségi eszközök: ezen a területen kifejezetten jól hasznosítja Ukrajna a modern, NATO-országok által gyártott tüzérségi fegyvereket.

A Caesar 155 milliméteres önjáró löveget az ukrán haderő egyik legjobb tüzérségi fegyverének tartják (a német PzH 2000-es és az amerikai M142 HIMARS mellett), mivel pontos, precíz és nagyon mobilis. Nem véletlen, hogy az oroszok éppen ennek a lövegnek a zsákmányolásáról terjesztettek korábban híreket – valószínűleg hamisan.

Most viszont egy igencsak hitelesnek tűnő felvétel jelent meg orosz oldalról, melyen az látható, hogy egy Lancet drón telibe talál egy Caesar önjáró löveget. A jármű láthatólag komoly sérüléseket szenvedett és legalább átmenetileg harcképtelenné vált. Azt nem tudni, javítható-e a kár.

Ez az ukrán haderő első megerősített Caesar vesztesége.

