Videón a lengyelországi rakétabecsapódás utáni első pillanatok

A lengyel külügyminisztérium szerint a rakéta kedden helyi idő szerint 15:40-kor csapódott be a Przewodów falu közelében lévő gazdaság területén. A rakétatragédia áldozatainak munkatársa, Mateusz Zub szerdán elmondta, hogy éppen azután kellett volna munkába állnia, hogy a rakéta becsapódott

A The New York Times tette közzé az alábbi videót a lengyelországi rakétabecsapódásról.

A videón a napnyugta előtti becsapódást követő robbanás utóhatása látható Przewodównál.

The video shows that the explosion in Przewodów happened near a storage facility and silos in the village, which is less than 5mi from Poland's border with Ukraine. Some Polish media and Ukraine alleged a Russian missile was involved, which the Russian Defense Ministry denied. pic.twitter.com/aImAfjijjs