Durva videó: saját társaik lövik a visszavonuló oroszok katonákat

Néhány napja kivonultak az oroszok Herszon térségéből és áttelepültek a Dnyeper keleti partjára.

Az elmúlt órákban egy felvétel került ki a közösségi médiába, amely vélhetően a herszoni kivonulás során készült. Orosz katonák készítették, láthatólag egy sisakkamerával.

Az oroszok egy civil motorcsónakkal próbálnak átjutni a Dnyeperen, a stég körül maradt csónakokat pedig megpróbálják semlegesíteni, hogy az ukránok ne tudjanak utánuk menni. Az egyik katona egy gépkarabéllyal tüzet nyit egy kisebb motorcsónakra, ezután azonnal tüzet kapnak a túlpartról. Az egyik orosz katonát el is találják. Társai kiabálnak, hogy baráti tüzet kapnak, a túlparton azonban ezt nem hallják.

Wild footage of Russian servicemen coming under friendly fire during their exodus from Kherson. The soldiers were engaged in destroying boats on the shore when they came under fire from another bank of the Dnieper. At least one man has been wounded immediately. pic.twitter.com/97lXTCcSjg