Iránnal tárgyalt Szijjártó Péter

Magyarország és Irán a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésén dolgozik - jelentette ki csütörtökön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek eljuttatott közlemény szerint.

A tárcavezető a magyar-iráni gazdasági vegyes bizottság egy éven belüli második ülését követő sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy szerinte "a keddi lengyelországi rakétaincidens nyomán végre mindenkinek be kell látnia, hogy az lenne a legjobb az egész világnak, ha a lehető legtöbb konfliktust sikerülne lezárni."

Hozzátette:

A józan ész és a pragmatikus hozzáállás politikáját alkalmazzuk akkor, amikor a Magyarország és Irán közötti gazdaság együttműködés fejlesztéséért dolgozunk

- mondta.

"Azt szeretnénk, ha Irán minél előbb vissza tudna térni a nemzetközi közösségen belüli békés együttműködés rendszerébe, és mivel most a világgazdaság súlyos kihívásokkal szembesül, azt gondoljuk, hogy ennek a visszatérésnek talán a gazdaság adhatná az első lépését" - tette hozzá.

A miniszter tudatta, hogy az ülésen áttekintették az együttműködés fejlesztésének lehetőségeit, s arra is kitért, hogy az ezzel párhuzamosan zajló üzleti fórumon 96 magyar és iráni vállalat vesz részt.

Arról is beszélt, hogy az Iránba irányuló magyar textil- és gyógyszeripari export, valamint az iráni műanyagimport növekedése nyomán tavaly 45 százalékkal, idén eddig pedig 55 százalékkal bővült a kétoldalú kereskedelem volumene. Ezen kívül folyamatban van az importengedélyek kiadása a vetőmagok, a baromfihús és egyes orvosi készülékek esetében.Azt is kijelentette, hogy "Magyarország elkötelezett a nukleáris energia békés felhasználása mellett, ezért támogatja az Iránnal kötött atomalku újraélesztését, ami erősítené a globális biztonságot is."

A közlemény arra nem tér ki, hogy jelenleg viszonylag alacsony az esély arra, hogy az iráni atomalku újraélesztésre kerül, hiszen Irán drónok és rakétarendszerek értékesítésével támogatja Oroszország Ukrajnával szembeni agresszív háborúját.

A tárgyalás ütemezése azért is érdekes, mert közben Novák Katalin köztársasági elnök és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az Iránnal finoman szólva sem baráti kapcsolatot ápoló Izraellel tárgyaltak hadiipari és honvédelmi együttműködési lehetőségekről.

