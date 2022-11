Készül Amerika következő politikai generációja? A Kongresszusra pályázik Kyle Rittenhouse

Úgy néz ki, politikai karrierben gondolkozik Kyle Rittenhouse, Illinois-i fiatal, aki azzal vált országosan ismertté, hogy egy wisconsini Kenoshában történt zavargáson önvédelemből lelőtt két embert és megsebesített még egyet AR-15-ös félautomata karabélyával.

Kyle Rittenhouse pár órája fotót rakott ki Twitter-oldalára, melyen az amerikai kongresszus épülete előtt pózol.

„Még 5 év és a munkahelyemnek hívhatom ezt a helyet?” – vetette fel a kérdést Rittenhouse.

T-minus 5 years until I call this place my office? pic.twitter.com/s8ghHzf477 — Kyle (Rittenhouse) November 18, 2022

Kyle Rittenhouse eddig is valamelyest aktív volt az amerikai politikában. Miután fölmentették gyilkosság vádja alól és megállapították, hogy önvédelemből végzett két emberrel a kenoshai zavargáson és sebesített meg egy harmadikat, több konzervatív konferencián is beszélt.

Nem lenne meglepő, ha a fegyvertartási jogokat hangsúlyozó platformon keresztül, a Republikánus Párt színeiben indulna öt év múlva a Képviselőházba Rittenhouse.

Címlapkép: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons