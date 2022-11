Videó: új, lenyűgöző kinézetű fegyverrel szedik le a rettegett orosz drónokat

Miután 5 millió eurót gyűjtöttek annak érdekében, hogy Bayraktar drónt küldjenek Ukrajnának, Andrius Tapinas litván újságíró júniusban újabb sikerről számolt be. Az általa kezdeményezett crowdfunding kampány által litván polgárok 110 hazai gyártmányú drónelhárító fegyvert adományoznak Ukrajnának, közel 1,5 millió euró értékben. Az EDM4S Sky wipereket akkor 35 ukrán katonai egységnek szállították le.

A bejelentés végén Tarpinas megjegyezte:

És elneveztük őket: orkgyilkos. Tolkien jóváhagyná.

