Alig hagyták el, már lövik is Herszont az oroszok

A helyi vezető bejelentette, hogy

az orosz erők déltájban csapást mértek a város polgári infrastruktúrájára.

Úgy tudja, becsapódás történt, és vannak sérültek is, de pontos számot egyelőre nem tudott közölni. A közösségi oldalakon halálos áldozatokról is beszámolnak, ezt egyelőre hivatalosan nem erősítették meg.

Herszonban, amelyet több mint nyolc hónapos megszállás után november 11-én foglaltak vissza az ukrán erők az oroszoktól, akik tervezetten hagyták el a várost, már az orosz kivonulás óta nincs áram.

Kirilo Timosenko, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője egy tévéinterjúban azt mondta,

elsőszámú feladatnak tekintik a villamosenergia-szolgáltatás visszaállítását a városban

– írja a CNN.

A tisztviselő megjegyezte, a város lakói külön erre a célra kijelölt és generátorokkal ellátott sátrakban és épületekben juthatnak meleg vízhez.

Kherson comes alive after Russian withdrawal. The first supermarket has opened its doors to localsStill, there's no electricity in the city. Residents have to charge their phones at special units as tries to restore infrastructure ️by Herashchenko https://t.co/gbuQK0PSO9