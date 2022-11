Katonaanyákkal készül találkozóra Putyin

Putyin terveiről előbb a Vedomoszti nevű lap adott hírt, amelyet később Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő is megerősített.

Oroszországban november 27-én ünneplik az Anyák Napját.

Az Egyesült Államok vezérkari főnökeinek vezetője, Mark Milley tábornok szerint orosz és ukrán oldalon is már 100 ezer fő lehet a halottak és a sebesültek száma.

A szeptember 21-én elrendelt részleges mozgósítás keretében több mint 300 ezer tartalékost hívhattak be Oroszországban, akiknek egy részét már a frontra is küldték, és többük haláláról érkeztek jelentések is.

