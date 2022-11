Magyar pártra szavaznak a szlovákok, esélyük nyílt bejutni a parlamentbe

Másfél év múlva akár önálló képviselethez juthat a Szövetség nevű felvidéki magyar párt, legalábbis a néhány hete lezajlott helyhatósági választások és a közvéleménykutatások eredménye alapján. A két szavazáson mintegy 4,4 millió ember voksolhatott csaknem 3000 településen az egyes települések és megyék képviselőjelöltjeire, illetve polgármester- és megyeelnök-jelöltekre. A Szövetség több mint félmillió szavazatot kapott, ez önálló pártként a legtöbb, pedig a legutóbbi népszámláláson mindössze 422 ezer ember vallotta magát magyarnak az országban. Egy felmérés szerint 2024-ben a Szövetség 5,6 százalékkal 10 képviselőt küldhetne a szlovák parlamentbe.

Idén tartották először egyszerre Szlovákiában az önkormányzati és megyei választásokat abban reménykedve, hogy így többen élnek majd az alkotmányos jogaikkal. Eredetileg mindkét szavazást négyévente tartották egy év különbséggel, az előző ciklusban azonban összevonták ezeket. A probléma a választási arányok közötti nagy különbség volt: az előző önkormányzati választáson a részvétel megközelítette az ötven százalékot, a megyein pedig épphogy elérte a harmincat. Utólag jól látható, hogy megyei tekintetben jó volt a részvétel, az összesített választáson ugyanis a szavazókorú állampolgárok 43 százaléka vett részt. Önkormányzati választáson azonban ez a legkisebb részvételi arány eddig. A fentiekből látszik, hogy Szlovákia mintegy 4,5 millió szavazóképes lakosát sokkal inkább érdeklik a helyi szavazások: ez valószínűleg azért lehet így, mivel a megyei képviselők túl távol állnak az emberektől, a hatáskörök hiánya miatt kisebb befolyással vannak az emberekre, ezért nem érzik annyira fontosnak a részvételt.

Szlovákia igen nagy arányú ukrán menekültet fogadott be a háború kezdete óta a lakosság számához képest. Ezzel ellentétben az volt megfigyelhető, hogy az orosz-ukrán háborúról és az ahhoz kapcsolódó menekültekről nem esett sok szó a kampány során, sok jelölt inkább az emelkedő megélhetési költségekre helyezte a hangsúlyt. Ez viszont azért lehet ellentmondásos, mivel ez egy állami probléma, és a helyi vezetők az EU és a kormány támogatása nélkül nem tudnak sokat tenni az árak ellen.

Megyei választások

Szlovákia nyolc megyéjének vezetéséből csupán kettőben történt változás. Nyitra megye irányítását Branislav Becík, Beszercebányáét pedig Ondrej Lunter veszi át, aki a régió előző vezetőjének a fia. Ugyan magyar jelölt nem nyert egyik megyében sem, mégis viszonylag jó eredményt értek el: a mindössze nyolc százaléknyi magyarság a következő ciklusban a megyei parlamentekben jóval nagyobb részt képviseltethet. A tavaly megalakult egységes felvidéki magyar párt, a Szövetség nem szerepelt rosszul, hiszen a 419 lehetséges mandátumból 54-et zsebeltek be, azaz a mandátumok 13 százalékát. Az általuk indított két megyeelnökjelölt, Berényi József és Csenger Tibor is jó eredményt ért el, előbbi Nagyszombat megyében a szavazatok 21,04 százalékával alelnöki helyet kapott, utóbbi 16,65 százalékkal harmadik lett a rangsorban.

Pozsony megyében az 53 képviselőből 3 lett magyar, ami a korábbi évekhez képest jó eredménynek számít.

Nagyszombat megye 40 mandátumából 14 a Szövetségé, itt a korábbi választásokban sem volt eltérés.

Nyitra megyében 54 képviselői hely van, ebből 18-at szerzett meg a legnagyobb felvidéki magyar párt.

Hasonló eredmény született Besztercebánya és Kassa megyében is, előbbiben 49-ből 9, utóbbiban 57-ből 12 képviselő lett magyar.

Önkormányzati választások

A Szövetség az önkormányzati választásokon is jobb eredményt ért el, mint négy évvel ezelőtt. 2018-ban 220 polgármestert választottak meg, ez idén 330 jelöltből 248-nak sikerült. A legtöbb polgármester azonban továbbra is független: ők az összes hely 46,45 százalékát szerezték meg. A legjobban teljesítő szlovák párt a Peter Pellegrini korábbi miniszterelnök által vezetett Hlas, ők 267 településen nyertek.

Sokan azonban a negatív véleményüknek is hangot adtak az önkormányzati választásokkal kapcsolatban. Egyrészt megdőlt az a korábbi teória, miszerint akkor lehetne magyar megyeelnöke Nagyszombat vagy Nyitra megyének, ha nem a jelenlegi közigazgatási határok lennének, ugyanis túl nagy maradt a különbség a győztesek és a magyar jelöltek között. Egy megnyertnek hitt járásban, Komáromban a Szövetség alulmaradt, ott továbbra is Keszegh Béla független jelölt maradt a polgármester, a testületbe is javarészt az ő emberei kerültek be.

Az új trend

A függetlenek előretörését számos szlovákiai szakértő egy új trendnek könyvelte el. Hangácsi István, a Méltányosság Politikaelemző Központ munkatársa a Pátria Rádió Reggeli című műsorában boncolgatta a független jelöltek sikerességének okait. Szerinte a trend már 2013-ban elkezdődött, amikor az élre törő Smer mellett a függetlenek nyújtották az egyetlen alternatívát. Ezek a képviselők és polgármesterek politikailag nagyobb veszélyben vannak, hiszen nincs mögöttük olyan egységes párt, amiből például a kampányukat finanszírozni lehetne. Ezért sokkal inkább arra vannak kényszerítve, hogy a feladataikat megfelelően ellássák, ezzel megszerezve a lakosok támogatását a következő választásra. Ráadásul a kisebb városok lakosai sokkal szívesebben szavaznak olyan jelöltre, akinek a figyelmét nem köti le az országos politika, valamint helyi szinten is bizonyított már.

Konklúzió

A gazdasági helyzet ellenére a szlovákiai lakosok elégedettnek tűnnek az eddigi vezetéssel, a legtöbb helyen ugyanis nem volt változás a vezetők tekintetében. A megyefőnökök közül hat maradt, egy pedig a korábbi vezető fia, így csak Nyitra megyében történt tényleges változás. A polgármesteri székek kapcsán is hasonló a helyzet, a legtöbb városvezető megtarthatta a hatalmát.

A Szövetség sikerét tekintve egyre több felvidéki magyar szemében csillant fel az a remény is, hogy egyszer a magyar párt önállóan is képviseltetni tudja magát a parlamentben. Egy szlovákiai kutatás szerint ez nincs már messze: az 5 százalékos bejutási küszöb felett mérték az egységes magyar pártot.

A Focus ügynökség kutatása szerint, ha most lennének a választások, a Peter Pellegrini vezette Hlas lenne a befutó, a Szövetség pedig 5,6 százalékkal 10 képviselővel jutna be a törvényhozásba.

A magyar párt sikerét mutatja az is, hogy az önkormányzati és megyei szavazatokat összeadva pártként ők kapták a legtöbb szavazatot.

Összességében tehát az látszik, hogy az összevont helyi választások egyértelmű nyertesei a függetlenek. Ők azonban eltérő politikai hovatartozásuk miatt sosem fognak tudni egy tömböt alkotni, ezért valószínleg megmaradnak a regionális politika vezetőinek. A Szövetség ugyan a megyei választáson jól szerepelt, az önkormányzatin már kevésbé, hiszen azon a Szövetség megalakulása előtt annak jelenlegi tagjai összeadva jobb eredményt értek el, mint a mostani szavazáson. A párt három szervezet egyesülésével alakult tavaly októberben, ezt közel kétéves, többször elakadt egyeztetések előzték meg. A Most-Híd és az MKP 2020 választási kudarca és Bugár Béla lemondása után világos volt számukra, hogy együtt jobb eredményeket tudnak elérni. Az biztos, hogy dolgozniuk kell még az együttműködésen, de kétségkívül egy lépéssel közelebb kerültek a parlament felé.

