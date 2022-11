Már a világbajnokságon tiltakozott a nemzeti válogatott - Összeomlás előtt az iráni rezsim?

Az iráni játékosok mindegyike hallgatott, amikor először felhangzott az iráni himnusz a katari világbajnokságon az Anglia elleni mérkőzést megelőzően. A külpolitikai híreket kevésbé követő sportrajongók most először szembesülhettek azzal, hogy több mint két hónapja folyamatosan tüntetések zajlanak a Iránban. Az események ez elmúlt hetekben sem veszítettek a lendületükből az országban, miközben tömeges kivégzések is lehetnek, és egyre nagyobb része áll ki az iráni társadalomnak a rendszer ellen.

Mióta szeptember 15-én az iráni erkölcsrendészet nem megfelelő fejkendő viselés miatt a nyílt utcáról elvitt egy 22 éves kurd származású lányt, Mahsza Aminit, akit másnap holtan találtak, folyamatosak a tüntetések Iránban. A tüntetések első heteiről, valamint az Amini halálának 40. napján (október 26.) fokozódó eseményekről már két részletesebb cikkünkben is beszámoltunk.

Az iszlám kultúrkörben a temetés utáni 40. nap kiemelt fontossággal bír, így az aznapi fokozott összecsapásokból nem lehetett előrevetíteni, hogy az azt követő hónapban milyen irányt vesznek az események. Az elmúlt hetek után azonban növekszik az esélye egy, az eddigieknél is véresebb és drasztikusabb kimenetelnek.

Külföldiek őrizetbevétele

Miután az Európai Unió október 17-én szankciókat vezetett be mások mellett az iráni erkölcsrendészet tagjai ellen, október 26-án Irán bejelentette, hogy szankciókat vezet be európai parlamenti képviselők és más európai magánszemélyek, valamint sajtóorgánumok ellen, megtorlásul az EU Teherán elleni büntetőintézkedéseiért. November 14-én az Európai Unió Külügyek Tanácsa további 29 embert és három szervezetet vett fel az iráni emberi jogi jogsértések szankcionálására létrehozott korlátozó intézkedések jegyzékébe.

A tüntetések egy érdekes aspektusa, hogy egyre több külföldi állampolgárt nyilvánítanak külföldi ügynöknek és vesznek így őrizetbe az iráni hatóságok. Múlt szerdán az iráni belügyminiszter jelentette be, hogy számos francia és más nemzetiségű ügynököt is letartóztattak az iráni tüntetésekkel összefüggésben.

Ezt természetesen nem hagyta szó nélkül Emmanuel Macron francia elnök sem, aki szerint Irán egyre agresszívebbé válik Franciaországgal szemben, valamint Robert Malley, az Egyesült Államok Iránnal foglalkozó különmegbízottja is azt nyilatkozta Párizsban, hogy a nyugati országoknak ideje összehangolt választ kidolgozniuk arra a kialakult helyzetre, hogy állampolgáraikat túszejtés céljából, alku tárgyaként és politikai okokból tartják fogva Iránban.

Ken McCallum, a brit MI5 főigazgatója szintén múlt szerdán közölte, hogy az iráni hírszerző szolgálatok legalább tíz alkalommal próbáltak meg elrabolni, vagy akár megölni brit állampolgárokat, vagy más, Teherán által fenyegetésnek tekintett, az Egyesült Királyságban élő személyeket. Ezen előzmények utána a mai nap újabb 40 külföldi állampolgárt vettek őrizetbe Iránban.

Az ENSZ emberi jogi főbiztossága aggodalmának adott hangot október 28-án amiatt, hogy az iráni hatóságok több kórházba került, sebesült tüntetőt börtönbe szállítottak át, és előfordult, hogy nem adták ki az elhunytak holttestét a családnak, vagy ha mégis, akkor a rokonok egyes esetekben azzal a feltétellel kapták csak meg a holttestet, hogy nem tartanak temetési szertartást, és nem beszélnek a médiának.

Az ENSZ emberi jogi főbiztosa ma kritikusnak nevezte az iráni helyzetet, mivel a hatóságok egyre keményebb válaszlépései a következtében az elmúlt két hónapban több mint 300 halálos áldozatot követeltek a tüntetések. A helyzetet értékelő izraeli szakértők szerint

az iráni tüntetések egyre jobban hasonlítanak egy népfelkeléshez, de a teheráni rezsimre jelenleg nem jelentenek valódi veszélyt.

Iránban zajló események

A helyzet eszkalációjának egy új pontja volt, amikor október 31-én Irán kijelentette, hogy nyilvános bírósági tárgyalások keretében fog bíróság elé állítani mintegy ezer embert, akiket Teheránban a zavargások miatt vád alá helyeztek, és adott esetben halálbüntetést is kiszabhatnak rájuk, amennyiben bűnösnek találják őket.

Fejkendő nélküli képpel állt ki november 11-én az iráni tüntetők mellett az Instagramon az Oscar-díjjas Taraneh Alidúszti színésznő, amelyen a tüntetések egyik szlogenje a "nő, élet, szabadság" szavak olvashatók kurd nyelven.

Az ENSZ becslése szerint az iráni rezsim a tüntetések első nyolc hetében több mint 14 000 embert, köztük számos gyereket vett őrizetbe. Börtönbe került Saman Yasin, egy fiatal kurd művész és rapper is, aki már kivégzés előtt áll, miután a közösségi médiában támogatta a rezsimellenes tüntetőket. Sorsában, amelyről az elkövetkező napokban döntenek az iráni bíróságok, több ezer más fiatal tüntető osztozhat, miután

az iráni hatóságok két hete bejelentették, hogy nyilvános tárgyalásokat tartanak több mint 1000 letartóztatott kapcsán. Az ellenük felhozott vádak között lesznek olyanok is, amelyekért halálbüntetés jár.

Ugyanezen a héten az iráni hatóságok CIA-kémnek nyilvánítottak két újságírónőt, akik segítettek nyilvánosságra hozni Mahsza Amini halálának történetét, tettükért szintén halálbüntetés járhat.

A tüntetések egy folyamatos kihívása az országos és a nemzetközi közvélemény értesítése az eseményekről. Ezt folyamatosan próbálja a rezsim azáltal akadályozni, hogy korlátozza az internetet és főleg a mobilinternet-szolgáltatást, mint legutóbb most hétfőn is tette.

November 16-án, szerdán volt a 2019-es iráni tüntetések évfordulója, aminek a keretében anno több száz ember vesztette az életét. Ennek kapcsán a közösségi médiában háromnapos sztrájkra és tüntetésekre szólították fel az embereket. A felhívásra válaszul az 1979-es forradalomban fontos szerepet játszó teheráni Nagy Bazár boltosai is sztrájkba léptek, valamint a fővárosban és vidéken is számos üzlet bezárt, illetve Teherán több kerületében és az egyetemek környékén is tüntetések zajlottak.

November 17-én az iráni kormányellenes tüntetők Ruholláh Homeini ajatollah házát gyújtottak fel, aki az 1979-es iszlamista forradalomtól kezdődően 1989-ben bekövetkezett haláláig volt az Iráni Iszlám Köztársaság legfőbb vezetője.

A világbajnokság közeledtével újabb iráni hírességek álltak a ki a tüntetők mellett: Hengameh Gaziani és Katajun Riahi színésznők, valamint az egyik legismertebb iráni labdarúgócsapat, a Persepolis FC edzője, Jahja Golmohammadi, illetve az iráni ökölvívószövetség vezetője, Hosszein Szuri, aki azt nyilatkozta, hogy nem tér haza egy spanyolországi tornáról.

Hozzájuk csatlakozott a katari labdarúgó-világbajnokságon a válogatott szövetségi kapitánya, Ehszan Hadzsszafi, aki azt mondta, hogy az iráni játékosok az otthoniak hangjai akarnak lenni.

Az Anglia elleni mérkőzésen azon túlmenően, hogy az iráni szurkolók egy jelentős része a tüntetőket támogató molinókkal jelent meg, az iráni válogatott tagjai tüntetőleg nem énekelték az iráni himnuszt, amire az iráni köztévé meg is szakította az élő közvetítését. Azt nem lehet tudni, hogy milyen következménye lesz a későbbiekben ennek az eseménynek a Katarban lévők otthon maradt rokonaira, illetve rájuk, ha visszatérnek az országba.

Mi következhet?

Az látszik, hogy a tüntetések hétről hétre egyre nagyobb intenzitásúvá válnak, és mind a kormány, mind pedig a tüntetők egyre drasztikusabb módszerekhez folyamodnak. Jelenleg nehéz megjósolni, hogy mi lesz a végkimenetel, azonban egyre kisebb esély mutatkozik arra, hogy békésen érjenek véget az események. Pillanatnyilag három lehetséges történésről lehet véleményt alkotni.

Az egyik, hogy ha tényleg kivégeznek több száz tüntetőt, akkor onnantól vagy az utcákon is ezreket ölnek majd meg a biztonsági erők, vagy ez olyan vörös vonal lesz, amit már nem fog támogatni a teljes államapparátus, és bizonyos részei átállnak a tüntetők mellé, felborítva az eddigi erőviszonyokat. A másik lehetőség, hogy a tüntetők újabb állami intézményt rohannak meg, vagy gyújtanak fel, ami kapcsán, ha közéjük lövetnek a karhatalmi erők, akkor nagyon sok halott lehet, ha pedig szótlanul nézik, akkor egy jel lehet a rendszer közelgő végnapjait illetően. A harmadik eshetőség, hogy a hatalom egy része a fenti lehetséges eseményeket meg nem várva puccsot hajt végre. Amennyiben ez sikerrel jár, szintén a rendszer végét jelentheti, ha mégsem, akkor is polgárháborúba taszíthatják az országot.

Ezeknek a tükrében érdekes lesz megfigyelni, hogy milyen reakciókat hoz majd az iráni válogatott következő két fellépése.

