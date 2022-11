Sosem látott lista készült a modern Oroszország egyik legnagyobb katonai kudarcáról

Listát készített az elsősorban orosz-ukrán háborús veszteségek összegzéséről híres Oryx szakportál az első csecsen háború haditechnikai eszközveszteségeiről. A lista azért is érdekes, mert ez a konfliktus számos párhuzamot mutat a most dúló orosz-ukrán háborúval.

A mostani, ukrajnai eseményekig a legtöbben az első orosz-csecsen háborút tarották az Orosz Föderáció, vagyis a modern Oroszország legsúlyosabb katonai kudarcának: az 1994 és 1996 közt, 1 év, 8 hónapon át dúló konfliktus során Csecsenföld gyakorlatilag legyőzte az orosz haderőt és kivívta függetlenségét. Ahogy az ukrajnai háborúban, úgy ebben a konfliktusban is az okozta elsősorban az orosz kudarcot, hogy az orosz hadvezetés jelentősen alábecsülte az ellenséges ellenállási hajlandóságot, túlbecsülte saját képességeit és nem készült fel megfelelően az elhúzódó háborúra. Ez volt az a konfliktus, amely először arra is rávilágított, hogy a modern orosz haderőnek nem éppen erőssége a városi harc – ez a tényező Ukrajnában is kidomborodik.

Néhány órája listát publikált az elsősorban orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan ismert Oryx szakportál az orosz és csecsen haderő első csecsen háborús veszteségeiről. Szokásukhoz híven csak azokat a veszteségeket tüntették fel, melyekről fotó vagy videó készült – mivel akkoriban nem volt mindenkinek a kezében telefon és nem voltak közösségi oldalak, így ezek a veszteségek számottevően elmaradnak a valós számoktól.

Mindenesetre, a lista így is nagyon érdekes, hiszen kiváló pillanatképet ad az akkori háború körülményeiről és haditechnikai eszközeiről.

Az Oryx összesítése szerint az orosz haderő 767 katonai járművet vesztett, a csecsenek mindössze 41-et. Az ukrajnai háborúban a veszteségek zömét képező katonai teherautók most nincsenek a listán. A valós veszteség tehát ennél számottevően nagyobb.

A legtöbb orosz veszteség BMP-2-es gyalogsági harcjárművekből keletkezett – 191 ilyen eszköz semmisült meg a konfliktusban.

A harckocsik családján belül T-72-esből volt a legtöbb orosz veszteség, ezen belül is a nem modernizált, T-72A variánsból. Hasonló a helyzet a csecsen oldalon is.

Összesen 24 orosz helikopter és 6 merevszárnyas repülőgép megsemmisüléséről van felvétel.

Hasonló listát amúgy korábban a második csecsen háborúról és az orosz-grúz háborúról is készített az Oryx. Mindkét konfliktusban fölényes győzelmet aratott Oroszország, de eszközveszteségek tekintetében a második csecsen háborúban súlyosabb a létszám orosz oldalon.

Címlapkép: Oberst61, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons