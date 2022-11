Az ukránok szerint halott orosz katonák egyenruháit kapják meg a luhanszki harcosok

Azzal vádaskodik az oroszok által megszállva tartott Luhanszk megye száműzetésben működő, ukrán kormányzata, hogy a térségben besorozott harcosok a fronton elesett katonák egyenruháit kapják meg.

Szerhij Hajdaj, Luhanszk nemzetközileg elismert kormányzója Telegram-csatornáján írja azt, hogy az illegálisan létrejött „Luhanszki Népköztársaság” harcosai elesett katonák egyenruháit kapják meg.

Szerinte erre bizonyíték, hogy a luhanszki milíciák az elvileg friss egyenruhák zsebeiben más emberek vagyontárgyait találják meg.

Emellett szerinte más, Oroszországból küldött katonai felszereléseket luhanszki, helyi piacokon árulnak a „népköztársaság” lakosai.

Hajdaj semmilyen bizonyítékot nem mutat be állításaira, ezért érdemes fenntartással kezelni a kijelentéseit. Ugyanakkor érdemes arra is kitérni, hogy még ha igaz is Hajdaj állítása, ezt az oroszok soha nem fogják elismerni. Rosszmájú orosz kommentelők szerint Hajdaj csak a Netfixen nemrég leadott "Nyugaton a helyzet változatlan" című filmet nézte, és ez alapján találta ki, amit mondott.

Így tehát, még ha igaz is, a „halott katonák egyenruhájáról” szól sztori hasonló információs limbóban reked, mint sok más érdekes, de bizonyíthatatlan sztori az orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan.