Putyin váratlan húzása után két ország kezében a fordulat - Egyetlen lövés nélkül hatalmas győzelmet arathat a NATO

Svédország több évszázados, Finnország pedig a második világháború óta tartó semlegességét adta fel NATO-csatlakozási kérelmével, amelynek beteljesítéséhez már csak két ország támogatására van szükség. Összeszedtük, mik voltak a legfontosabb mérföldkövek a két ország és a NATO kapcsolatában, és milyen következményei voltak a döntő fordulópontnak, amelyet az Ukrajna elleni február 24-i orosz invázió jelentett. Miért vonakodik az északi országok NATO-csatlakozásának ratifikációjától Törökország, és miért húzhatja az időt a magyar kormány? Mutatjuk, mekkora az esélye annak, hogy elbukik a svéd-finn kérelem, mire érdemes figyelnie a magyaroknak - és a NATO-tagállamok polgárainak - december elején, továbbá azt, mit jelentene a NATO és Oroszország számára történelmi bővítés.

Évszázados semlegesség?

Svédország és Finnország helyzete speciális Európában: tagjai az Európai Uniónak, de egyelőre nem tagjai a NATO-nak, ugyanakkor földrajzilag közel fekszenek Oroszországhoz. A finnek 1340 kilométeres közös határban is osztoznak az oroszokkal.

A két ország semlegessége történetileg eltérő eredetű: Svédország a napóleoni háborúk óta nem avatkozik bele európai fegyveres küzdelmekbe, és a NATO-hoz sem csatlakozott. Az utolsó háborút még Norvégiával vívta 1814-ben, kimaradt az első és a második világháborúból is. A NATO-tagság mellett érvelő tábor szerint az ország semlegessége valójában mítosz volt, mivel szerintük Svédország csak úgy maradt ki a második világháborúból, hogy fontos gesztusokat tett a náci Németország számára. Ennek keretében megengedte a német csapatoknak, hogy a svéd vasútvonalakon közlekedjenek Németország és Finnország között. A hidegháború időszakában pedig semlegessége ellenére titokban együttműködött a NATO-val. A szigorú semlegesség politikáját az 1995-ös EU-csatlakozással adta fel, amelyet a katonai el nem kötelezés politikája váltott fel.

Finnország viszont Oroszországtól nyerte el függetlenségét 1917-ben, majd a második világégés folyamán több háborút is vívott a Szovjetunióval, amelynek nem sikerült meghódítania az országot. A hidegháború idején Finnország lemondott arról, hogy az észak-atlanti katonai szövetséghez csatlakozzon, cserébe a Szovjetunió ígéretet tett arra, hogy nem támadja meg többé. Ez volt az úgynevezett finlandizáció.

Mérföldkövek: 1994 és 2014

Svédország Finnországgal együtt 1994-ben csatlakozott a NATO Partnerség a Békéért programjához, majd 1997-ben lett tagja az Euro-atlanti Partnerségi Tanácsnak, a NATO-tagállamok és a partnerországok közötti dialógust szolgáló multilaterális fórumnak. A NATO-partnerországai közül Svédország és Finnország úgynevezett kiemelt partnerségi lehetőségekkel (Enhanced Opportunity Partners, EOP) bíró országnak számít, ami a katonai szövetséggel való partnerség legszorosabb, 2014-ben bevezetett formáját jelenti. Svédországon, illetve Finnországon kívül még Ausztrália, Grúzia, Jordánia és Ukrajna tartozik ebbe a körbe. Svédország Finnországgal együtt azonban az EOP-országok között is külön kategóriát jelent, hadseregük fejlettsége, valamint a NATO észak-európai és balti tagállamait összekötő, kiemelt fontosságú földrajzi elhelyezkedésük miatt.

Bár Svédországban a 2014 óta hatalmon lévő (2021 őszéig a zöldekkel koalícióban kormányzó) szociáldemokraták egészen a tavasz végéig a hagyományos svéd semlegességi politikát követve nem támogatták a NATO-tagságot, az utóbbi években az ország igen szoros együttműködést alakított ki a NATO-val (például közös hadgyakorlatok révén) Oroszország 2014-es ukrajnai fellépése, a Krím annektálása óta.

MONDHATNI, HOGY SVÉDORSZÁG FINNORSZÁGGAL EGYÜTT A NATO KÉT LEGFONTOSABB SZÖVETSÉGESÉVÉ NŐTTE KI MAGÁT.

A fordulat: 2022. február 24.

A két skandináv országban az egyre agresszívabb orosz külpolitika miatt az utóbbi években megnőtt a NATO-csatlakozással egyetértők száma, és egyre több politikai erő is a csatlakozás mellé állt. Bár a NATO-val szoros partnerségi viszony köti össze a két országot, a tényleges csatlakozás sokáig feleslegesen provokatív lépésnek látszott amiatt, hogy Moszkva számos alkalommal kijelentette, választ adna erre.

A svéd kormányfő, Magdalena Andersson az Ukrajna elleni orosz invázió február 24-i megindítása utáni első hetekben még azzal hessegette el a NATO-csatlakozásra szóló felhívásokat, hogy az „tovább destabilizálná” az észak-európai biztonsági helyzetet. Március végére viszont már azt közölte, hogy „nem zárja ki” a NATO-csatlakozás lehetőségét, a finn kormányfővel tartott április közepi tárgyalását követő sajtótájékoztatón pedig azt mondta:

a mostani egy nagyon fontos időszak a történelemben. Van egy február 24. előtti és utáni időszak. A biztonsági helyzet teljesen megváltozott.

A svéd kormány február végén úgy döntött, hogy fegyvereket szállít az orosz agresszió ellen harcoló Ukrajnába. Az ötezer páncéltörő fegyver küldése történelmi jelentőségű lépés volt, mert 1939 óta – amikor a Szovjetunió által megtámadott Finnországba szállított fegyvereket – először fordult elő, hogy Svédország fegyvereket küldött egy háborúban álló országba.

Szintén február végén Svédország és Finnország megállapodott a NATO-val abban, hogy eseti alapon részt vehetnek a katonai szövetséggel való fokozott kapcsolattartásban, információcserében és együttműködésben, valamint a műveletekről való tájékoztatásban és a stratégiai kommunikációban. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a két ország és a NATO-tagállamok megoszthatják egymással hírszerzési információikat is, Finnország és Svédország például bizalmas információkat kérhet a NATO-tól.

Az ukrajnai orosz invázió hatására hirtelen nagyobb társadalmi igény támadt a csatlakozásra.

a közvélemény-kutatások szerint márciusban ELŐSZÖR KERÜLT TÖBBSÉGBE A FINN és a svéd TÁRSADALOMBAN A NATO-CSATLAKOZÁST TÁMOGATÓK SZÁMA: míg finnországban 53%-ot MÉRTEK (egy hónappal előtte 28%-os támogatottság volt csak), svédországban akkor 51%-os volt a nato-párti tábor (a januári 42% után).

Sanna Marin finn miniszterelnök március 2-án azt nyilatkozta, az állampolgároknak és a politikusoknak a csatlakozáshoz való viszonya változóban van, mióta Oroszország megtámadta Ukrajnát.

Bára jobbközép pártok, illetve a Svéd Demokraták szavazataival a svéd parlament már 2020 decemberében megszavazta az úgynevezett NATO-opciót, ami az ország egy jövőbeni NATO-csatlakozásának parlamenti engedélyezését jelentette, a szociáldemokraták, illetve az akkori koalíciós partnerük, a zöldek, valamint a kisebbségi kormányt kívülről támogató Baloldali Párt ekkor nemmel szavazott. A "NATO-opció" elfogadása ugyan nem jelent semmiféle kötelezettségvállalást a katonai szövetséghez való csatlakozásra – Finnországnak is 1995 óta van ilyen opciója –, de a parlament részéről a NATO-tagság felé tett fontos lépésnek tekinthető. A svéd parlamentben már 2022 április közepén – amikor a szociáldemokraták még csak megkezdték a NATO-csatlakozás kérdésének párton belüli megvitatását – többségbe kerültek a NATO-csatlakozást támogató képviselők. A NATO-ba történő belépést addig is támogató jobbközép pártok – a Mérsékelt Párt, a Centrum Párt, a kereszténydemokraták és a liberálisok – mellett ugyanis a jobboldali populista Svéd Demokraták, a második legnagyobb ellenzéki párt is bejelentette: a NATO-csatlakozás mellett vannak.

A svéd kormányfő úgy nyilatkozott, hogy a kormányzat nem tervezi népszavazás kiírását a NATO-csatlakozás jóváhagyásáról, amit azzal indokolt, hogy szerinte ez a kérdés nem alkalmas arra, hogy referendum keretében döntsenek róla, mivel sok bizalmas nemzetbiztonsági információt érint, amelyet a népszavazási kampányban nem lehetne megvitatni. Ha lenne is népszavazás, a jelenlegi közvélemény-kutatási felmérések szerint a lakosság megszavazná a NATO-tagságot, miután Oroszország Ukrajna elleni inváziója nemcsak a parlamenten belül, hanem a svéd közvéleményben is megteremtette a NATO-párti többséget.

A finn államfő, Sauli Niinistö és a miniszterelnök, Sanna Marin május 12-én együtt jelentették be, hogy támogatják országuk NATO-csatlakozását.

Finnország és Svédország május 18-án a NATO főhadiszállásán hivatalosan is kérte felvételét a katonai szövetségbe.

Ez egy történelmi pillanat, amelyet meg kell ragadnunk

– mondta Jens Stoltenberg NATO-főtitkár a rövid ünnepségen, amelyen a svéd és a finn NATO-nagykövet átadta a jelentkezési kérelmet tartalmazó mappát.

Szívélyesen üdvözlöm Finnország és Svédország kérését, hogy csatlakozzanak a NATO-hoz. Önök a legszorosabb partnereink, és az NATO-tagságuk növelni fogja közös biztonságunkat

– jelentette ki Stoltenberg.

A júniusi madridi NATO-csúcs második napján Stoltenberg beszámolt arról, hogy máris megszületett a döntés: meghívják Svédországot és Finnországot a NATO tagjai közé. A NATO főtitkára kijelentette, hogy a szövetségesek készek a lehető leggyorsabbá tenni a ratifikációs folyamatot Svédország és Finnország esetében, hozzátéve, hogy a szóban forgó két ország gyors felvételére számít.

Finnország és Svédország NATO-csatlakozását azóta Törökország és Magyarország kivételével valamennyi NATO-tagállam ratifikálta már.

Vonakodó Törökország

Május 13-án derült égből villámcsapásként érkezett meg Recep Tayyip Erdogan török elnök nyilatkozata, aki arról beszélt, hogy Svédország és Finnország terrorszervezeteknek nyújt otthont, ezért nem tudja támogatni csatlakozásukat. Erdogan Görögország NATO-felvételét is hibának tartotta, holott a két ország együtt lett tagja a szövetségnek 1952-ben.

Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter május 14-én elmondta, konkrétan mi a problémájuk a két ország NATO-csatlakozásával: szerinte Stockholm és Helsinki elfogadhatatlan és felháborító módon támogatja a Kurdisztáni Munkáspártot (PKK) és a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű szíriai kurd milíciát.

Erdogan május 16-án még durvább nyilatkozattal állt ki: azt mondta, Svédország a terrorszervezetek melegágya, továbbá sérelmezte, hogy Svédország és Finnország 2019-ben, amikor Törökország támadást indított a szíriai kurdok ellen, megtiltotta a Törökországba irányuló fegyverszállításokat.

A török elnök ezután tovább fokozta a zűrzavart. Míg május 18-án azt szabta a csatlakozás támogatásának feltételéül, hogy Svédország és Finnország adja ki az általa terroristának tartott személyeket, május 19-én már teljes elzárkózásról árulkodó nyilatkozatot tett közzé: kijelentette, megmondták szövetségeseiknek, hogy nem támogatják a két ország felvételét a katonai szövetségbe.

Sauli Niinisto finn elnök május 21-én közölte, "nyílt és közvetlen" megbeszélést folytatott Tayyip Erdogan török elnökkel, hogy megvitassák Finnország NATO-tagságra irányuló kérelmét.

Kijelentettem, hogy NATO-szövetségesként Finnország és Törökország elkötelezi magát egymás biztonsága mellett, és kapcsolatunk így még erősebbé válik. Finnország elítéli a terrorizmust annak minden formájában és megnyilvánulásában. A szoros párbeszéd folytatódik.

– írta a finn elnök egy Twitter-bejegyzésben a telefonbeszélgetés után.

Erdogan aznap a svéd kormányfővel is tárgyalt, melynek keretei között elmondta Magdalena Andersson svéd miniszterelnökkel, hogy Ankara konkrét lépéseket vár a terrorszervezetekkel kapcsolatos aggodalmaival kapcsolatban. A telefonbeszélgetésben az Anadolu hírügynökség szerint Erdogan azt is hangsúlyozta, hogy fel kell oldani a Törökországra a szíriai beavatkozása után 2019-ben bevezetett fegyverexport-embargót.

November 4-i, Isztambulban tartott zártkörű megbeszélés során Recep Tayyip Erdogan török elnök a szövetség vezetőjével, Jens Stoltenberggel közölte: Törökország nem fogja hivatalosan jóváhagyni Finnország és Svédország NATO-tagságát, amíg a két ország nem teszi meg a szükséges "lépéseket".

Törökország vezetője kijelentette, hogy a Svédország és Finnország által megteendő lépések határozzák meg, hogy a jóváhagyási folyamat milyen gyorsan fog haladni, és mikor zárul le.

Azzal senki sem számol komolyan, hogy Erdogant ne lehetne valahogy megpuhítani,

és hosszú vonakodás után valószínűleg áldását adja a két észak-európai ország csatlakozására. A török elnök ugyanis biztos nem akarja teljesen összerúgni a port NATO-szövetségeseivel, különösen nem az Egyesült Államokkal, zsarolópotenciálját azonban vélhetően szeretné teljesen kihasználni. Kivált, hogy jövőre elnökválasztás lesz Törökországban, és a sok tekintetben rosszul álló Erdogannak nem árt majd felmutatni néhány kicsikart, látványos eredményt.

Időhúzó Magyarország

A magyar kormány ugyan még nyáron benyújtotta a ratifikációról szóló törvényjavaslatot, és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szeptember végén úgy nyilatkozott, hogy a Parlament nyári szünete miatt nem történt meg a ratifikáció, a javaslatot végül októberben sem vette napirendre az Országgyűlés.

Október 6-án a pápai katonai reptéren tett látogatást David Pressman, az Egyesült Államok új budapesti nagykövete, aki reményét fejezte ki, hogy Washingtonnak nem kell nyomást gyakorolni Budapestre a finn és a svéd NATO-csatlakozás ratifikálása érdekében.

Remélem, hogy nincs szükség nyomásgyakorlásra

– válaszolta az amerikai nagykövet, aki szerint a magyar kormányoldal ígéretet tett arra, hogy ratifikálni fogja a csatlakozást.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter az október 22-i Kormányinfón úgy nyilatkozott, a Parlament még a december közepén véget érő őszi ülésszakában tárgyalhat a finn és a svéd NATO-csatlakozás megszavazásáról.

Sauli Niinistö finn elnök november 2-án Twitter-oldalán számolt be arról, hogy telefonon beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, és számít arra, hogy Magyarország is jóváhagyja országa NATO-csatlakozását.

Telefonon beszéltem Orbán Viktorral. Jó, hogy Finnország számíthat Magyarországra NATO-csatlakozása megerősítésében. Várom, hogy szövetségesekként tovább erősíthessük finnugor kapcsolatunkat

– írta a finn államfő.

I had a telephone conversation with . Good that Finland can count on Hungary in our NATO ratification. I look forward to further strengthening our Fenno-Ugric connection also as allies. @PM_ViktorOrban — Sauli (Niinistö) November 2, 2022

November 2-án délután Tobias Billström svéd külügyminiszter is pozitívan nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy Magyarország jóvá fogja hagyni országa NATO-csatlakozását. Billström néhány napja beszélt Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel.

Pozitív és progresszív előrelépést látunk a svéd és a finn pályázat magyarországi ratifikációját illetően

– mondta Helsinkiben a svéd külügyminiszter.

November 10-én Németország világossá tette Magyarország számára: nincs szürke zóna Svédország és Finnország NATO-csatlakozásának ratifikálásával kapcsolatban - számolt be Annalena Baerbock német külügyminiszter Berlinben.

Miután találkozott Sanna Marin finn miniszterelnökkel, Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő így nyilatkozott november 21-én:

Néhány napon belül találkozom Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel a V4-formátum keretein belül. Barátaimmal Szlovákiából és Csehországból meg fogjuk kérni Orbán Viktort, hogy ratifikálják Svédország és Finnország NATO-csatlakozási kérelmét, mert ez fontos a régiónk keleti szárnyának védelme szempontjából.

A két ország NATO-csatlakozásának ratifikációs kérdése a november 9-i Kormányinfón is többször előkerült. Gulyás Gergely ezen az eseményen úgy fogalmazott, hogy a kormány szándéka világos az ügyben: még ebben az ülésszakban akarnak dönteni erről. Azt is megjegyezte, hogy a kormány nem késlekedik a döntésben, hanem a ratifikációról szóló törvényjavaslat szavazása előtt még át kell menni azokon a javaslatokon, amiket az Európai Bizottság kér a magyar kormánytól, de azt is hozzáetette: a svédek és a finnek számíthatnak ránk. A tárcavezető szerint a kormány nem köti össze a Brüsszel által elvárt törvényjavaslatok elfogadását és a NATO-csatlakozási ratifikációt, Magyarország nem használja fel ezt nyomásgyakorlásként.

December 7-én Magyarországon lesz a világ szeme

A Szabad Európa szerint a jelenleg Madridban zajló NATO parlementi gyűlésen az ott tartózkodó Harangozó Tamás MSZP-s képviselő arról értesült, hogy

a magyar kormány képviselői szerint december 7-én, az idei utolsó a magyar parlamenti ülésen terveznek szavazni svéd és finn NATO-tagság ratifikációjával kapcsolatosan.

Az időzítés különösen érdekes, mivel az Európai Bizottság várhatóan a november 30-i ülésen hagyja jóvá a magyar helyreállítási programot és adja ki értékelését a magyar jogállamisági eljárás lezárása érdekében és ezek után várhatóan az Ecofin december 6-i ülésén hagynák jóvá a magyar helyreállítási programot a tagállamok, illetve döntenének a 7,5 milliárd eurónál valószínűleg kisebb felfüggesztésről a magyar felzárkóztatási forrásokban.

Érdekes módon tehát ezt a jelek szerint kulcsfontosságú december 6-i dátumot követő, az őszi ülésszak legutolsó napjára tolná a magyar kormány a svéd és finn NATO-csatlakozás parlamenti ratifikációját.

ennek egyrészt az lehet az oka, hogy így bevárhatja az előző nap kinti fejleményeit, illetve nyomást is gyakorolhat ezzel gyakorolni az előző nap a Tanácsban a magyar EU-pénzek kapcsán születő döntésekre.

Nagyot nyerne a NATO

Szakértők szerint Finnország és Svédország csatlakozása jelentősen erősítené a NATO észak-európai pozícióit, a katonai szövetség ugyanis így új képességekre tenne szert egy stratégiailag fontos régióban, ami nagyban megkönnyítené a NATO-erők reagálást a balti államok elleni esetleges orosz támadás esetén. Svédország a NATO-ban hasonló szerepet játszhat, mint Dánia és Norvégia, amelyek a három balti ország légterének biztosításában töltenek be aktív szerepet.

Peter Caddick-Adams brit történész szerint Svédország felvétele a NATO számára „nagy nyereség” lenne, mivel a svédek igen fejlett fegyverrendszerekkel rendelkeznek, valamint a hadseregük modernizációs szintje már most is felülmúlja több NATO-tagállam mutatóit. Kiemelte a svéd hadi ipar fejlettségét, az itt gyártott tüzérségi eszközök már most is megtalálhatók a nyugati országok hadseregeiben.

Csiki Varga Tamás szerint újszerű a bővítés, hogy olyan dimenziót nyitott a NATO északi szárnyának megerősítésével és kiszélesítésével, ami eddig nem volt várható.

Azt gondolom, hogy ez egyértelműen erősíteni fogja a NATO-t, mert két olyan országról van szó, amelyek modern fegyveres erőkkel rendelkeznek, és különösen kiemelendő, hogy a finnek esetében a területvédelemnek és az általános védelmi koncepcióknak a védelemhez való hozzáállása egy egészen unikális és pozitív hozzáadott értéket jelent.

– mondta el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa.

Hozzátette: a finn-szovjet háború, aztán a 2. világháború tapasztalatai alapján a finnek megőrizték a területvédelemnek és a lakosság védelemben való részvételének a nagyon aktív elemeit. Ez általában a semlegességhez is kapcsolódik, mert ez azt jelenti, hogy nem tudtak szélesebb szövetségi rendszerre támaszkodni az ország védelmében.

A csatlakozás jelentőségét az is adja, hogy az ukrajnai háború azzal az orosz narratívával indult, hogy a NATO keleti bővítését akarják elkerülni. Ehhez képest Ukrajnában sem érték el azt, amit akartak, sőt. Perspektivikusan is, Ukrajna nem eltávolodik a Nyugattól, hanem ellenkezőleg, – a lehetőségekhez képest – integrálódik, katonai értelemben is

– jegyezte meg Csiki Varga.

Ugyanez történt a skandináv országok esetében: két olyan ország, amelyik nem mutatott túl nagy étvágyat arra, hogy bármely katonai szövetséghez csatlakozzon, most be fog lépni a NATO-ba, mert érzékeli az orosz katonai fenyegetést a kelet-európai térséggel szemben. Az oroszok így kapnak még egy 1380 kilométer hosszúságú közös határt a NATO-val, amit nem tudtak megakadályozni. Emellett eddig kontraproduktív volt minden, amit csinálnak

– mutatott rá a várható következményre

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images