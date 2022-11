Újabb vad ötlettel állt elő a FIFA: Észak-Koreába vinnék a világbajnokságot

A labdarúgó világbajnokság idei katari rendezése sokkolta a világot, ahogy az esemény közeledtével egyre több korrupciós botrányra derült fény. Úgy tűnik azonban, ez nem zavarja a rendezésért felelős nemzetközi szervezetet, ugyanis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke nemrégiben arról beszélt, hogy nyitottnak mutatkozik arra, hogy az izolált Észak-Koreában vébét rendezhessenek.

Gianni Infantino véleménye szerint egy ilyen világesemény közelebb hozhatja a világ egységességét. A svájci születésű elnök hozzátette, természetesen nem a közeljövőben, hanem „talán egy napon” sor kerülhet rá.

A FIFA-elnök ötlete nem a napokban fogalmazódott meg, hiszen elmondása szerint néhány évvel ezelőtt már járt Észak-Koreában. Kim Dzsongunnal folytatott megbeszélése során igyekezett rávenni az észak-koreai vezetőt arra, tartsanak közös női világbajnokságot Dél-Koreával, bár Dzsongun ettől elzárkózott.

Infantino azt is elmondta, hogy szerinte ez segítene a világ egyesítésében. A FIFA első embere szerint már a katari torna is közelebb hozta az országokat és redukálta a társadalmi, vallási különbözőségeket.

Mi a futball emberei vagyunk, nem politikusok, ezért szeretnénk minél közelebb hozni a világ társadalmait egymáshoz. A FIFA egyik fő üzenete: a futball egyesíti a világot, ennek mentén gondolkodunk és ezért is merülhet fel egy ilyen gondolat

- osztotta meg Katarban nézeteit az elnök.

Észak-Korea eddig kétszer, 1966-ban és 2010-ben szerepelt a világbajnokságon. Első szereplésük alkalmával rögvest a negyeddöntőig jutottak, míg a brazíliai vébén a csoportkör jelentette számukra a végállomást. Észak-Korea ugyanakkor a saját híradása szerint 2014-ben is kijutott a tornára, ahol többek között a csoportban Japánt 7-0-ra, az Egyesült Államokat 4-0-ra, Kínát pedig 2-0-ra győzte le.

Az izoláltságáról ismert diktatúra területére, ugyanis máig nem léphetnek be külföldi újságírók, a helyi média híradása pedig szoros pártfelügyelet alatt áll. További nehézségeket okozna a Dél-Koreával való közös rendezés is, a két ország viszonya az elmúlt hónapokban mélypontra süllyedt, miután Dél-Korea közös hadgyakorlatot tartott az Egyesült Államokkal, Észak-Korea pedig válaszul rakétaesőt indított a tenger irányába, köztük legalább két interkontinentális ballisztikus rakétát is.

Címlapkép forrása: Christopher Pike/Getty Images