Videó: brutális tankrohamot indítottak az oroszok, de kellemetlen meglepetésbe futottak bele

Nemrég drónvideó került fel egy orosz harckocsizó-alakulat ukrán állások ellen indított támadásáról. A 4-6 tankból álló formáció heves tüzérségi tűz alatt indul rohamra, aztán belefutnak egy lesben álló rakétagránátvetős alakulatba.

Manapság egyre több videót látni arról, hogy az orosz harckocsizók összehangolt támadásokat hajtanak végre a frontvonal különféle szakaszain.

Néhány órája egy olyan felvétel került fel az internetre, melyen 4-6 orosz tank (talán T-72-esek) kísérelnek meg áttörni az ukrán állásokon. Gyalogos-kíséret ezúttal nincs.

Absolutely mental stuff from Russnya tankers. pic.twitter.com/prmBRNUSmM — 3-3-3 (@ZaTritsa) November 23, 2022

Az orosz harckocsik heves tüzérségi tűz alatt haladnak előre, végül pedig maguk is tüzet nyitnak. Azt nem tudni biztosan a drónvideó alapján, mi a cél.

Ahogy az orosz tankok nyomulnak előre, váratlanul belefutnak egy rejtőzködő ukrán rakétagránátvetős alakulatba. Sok olyan videót látni, hogy a bozótban rejtőző ukránok orosz tankokat lőnek ki egy-egy jól irányzott páncéltörő-találattal – ezúttal is megvolt a találat, de úgy néz ki, az orosz harckocsi működőképes maradt. Ráadásul ezután a harckocsizó-alakulat több repeszromboló töltetet is beküld a lombok közé – jó esély van rá, hogy az ukrán páncéltörős alakulat szenvedett nagyobb veszteségeket, ahogy az is lehet, hogy szerencséjük volt és vissza tudtak vonulni.

Mindazonáltal a végére az orosz tankok is visszavonulnak, miközben több lövést is leadnak a bozótosra. A támadás tehát összességében úgy tűnik, nem járt sikerrel, de láthatólag nem is szenvedtek az oroszok komoly veszteségeket.

Címlapkép: T-72-esek egy hadgyakorlaton, Voronyezsben. A kép illusztráció. Forrás: Mil.ru