Itt a jóslat: ilyen idő lesz karácsonykor

Ha Katalin locsog, karácsony kopog

– így szól az egyik leghíresebb, időjárással kapcsolatos magyar népi megfigyelés, amelynek fordítottját is igaznak tartják („Ha Katalin kopog, karácsony locsog”). Ez azt jelenti, hogy ha november 25-én 0 fok felett van a napi minimum-hőmérséklet, akkor karácsonykor hidegebb időre számíthatunk, vagyis fagyni fog (és fordítva).

Az elmúlt 100 év időjárási adatai (forrás: OMSZ Meteorológiai Adattár) azt mutatják, hogy a megfigyelés többször igazolódik be, mint nem.

Erre az eredményre jutottak szerint a legnagyobb magyar adatelemző cég, a Starschema adattudósai, akik 10 város (Budapest, Debrecen, Keszthely, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Sopron, Szeged, Szombathely, Túrkeve) napi minimum-hőmérsékleti értékeit vizsgálták.

Számításaik szerint az esetek közel 69 százalékában teljesült „Katalin jóslata”: amikor november 25-én enyhe idő volt (Katalin locsogott), karácsony legalább egyik napján fagyott; amikor november 25-én fagyott (Katalin kopogott), karácsony legalább egyik napján 0 fok feletti hőmérsékletet mértek.

A megfigyelés leginkább akkor pontos, amikor Katalin locsog: az elmúlt 100 év adatai alapján ekkor országos átlagban több mint 84 százalék az esély arra, hogy fagyos karácsonyi periódusnak nézünk elébe. Ellenben ha Katalin kopog, akkor 51,4 százalék az esélye az enyhébb karácsonynak.

Érdekesség, hogy a vizsgált városok közül épp Budapesten igazolódik be leginkább megfigyelés. A fővárosban az elmúlt 100 évből 78 alkalommal jósolt helyesen Katalin. Ebből a szempontból jól teljesített még Szeged (73), Nyíregyháza (71) és Pécs (71) is, míg ugyanez az érték a tízes lista végén található Túrkeve esetében csak 64.

A karácsonyi időszak (december 24-26.) átlaghőmérsékleti adatai is a népi megfigyelés helyességét támasztják alá. A napi minimumértékeket vizsgálva országos átlagban ugyanis karácsonykor közel 0,8 fokkal van hidegebb azokban az években, amikor Katalin locsog. Ezen a téren is Budapesten jön be legjobban a jóslat: a fővárosban átlagban kb. 2,4 fokkal van hidegebb december 24. és 26. között egy enyhe november 25-ét követően. A lista második helyén található Nyíregyháza esetében ez az érték 1,64, míg a harmadik Miskolcon 1,16 fok.

A vizsgált időszakban csupán két olyan év volt, amikor Katalin teljes kudarcot vallott. 1948-ban és 1953-ban ugyanis a 10 vizsgált város egyikében sem teljesült a jóslat, hiszen november 25-én és karácsonykor is mindenhol fagyott.

A ma reggeli hőmérsékleti adatok ismeretében kijelenthető, hogy az ország döntő részében Katalin locsog, vagyis a jóslat alapján

idén fagyos karácsonyra számíthatunk.

A 10 vizsgált város közül 3 kivételével mindenhol 0 fok feletti értékeket mértek a hőmérők. Keszthelyen, Szegeden és Szombathelyen 0 fok körül alakult a reggeli minimum-hőmérséklet.

