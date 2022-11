Kilőtték az oroszok az ukránok egyik legjobb tüzérségi lövegét

Megsemmisített az orosz haderő egy Lengyelország által gyártott és leszállított AHS Krab önjáró tüzérségi löveget.

A Ukraine Weapons Tracker tette közzé a tüzérségi eszköz megsemmisítését igazoló fotót, azzal a kommentárral, hogy „talán valahol keleten” lőtték ki az oroszok a Krabot.

: A Ukrainian Krab 155mm self-propelled howitzer was destroyed by the Russian army presumably in the East. #Ukraine — (Ukraine) November 24, 2022

Lengyelország 18 AHS Krabot adományozott Ukrajnának, emellett Kijev még 54-et vásárolt Varsótól. Ez a negyedik AHS Krab, melynek harcképtelenné válásáról igazolt felvétel készült.

Az AHS Krab lényegében a dél-koreai K9 Thunder házassága a brit AS-90M Braveheart toronnyal, de az újabb modelleket már a Rheinmetall 155 milliméteres lövegével gyártották le. Lőtávolságát lőszertípustól függően 30-40 kilométerre becsülik, jelentős pontosság mellett.

Címlapkép: General Staff of the Armed Forces of Ukraine - Генеральний штаб ЗСУ, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons