Leleplezték a műholdak: újra orosz tankok érkeztek Fehéroroszországba

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi agytröszt hétfői jelentése szerint a novemberben Fehéroroszországba telepített orosz erők valószínűleg az orosz kiképzési kapacitás növelésére és egy Ukrajnát és a Nyugatot célzó információs művelet végrehajtására irányuló orosz erőfeszítés részét képezik, nem pedig Ukrajna északról történő újbóli megtámadásának előkészítésére utalnak.