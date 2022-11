Sorsdöntő támadásra készülnek Putyin legelvetemültebb zsoldosai - Brutális csata következhet a Donbaszban

2022. június 25-én, egy hónap nagyon heves csatározás után elfoglalta az orosz haderő Szeverodonyecket, aztán egy hétre rá Liszicsanszkot, biztosítva az általuk „Luhanszki Népköztársaságnak” nevezett ukrajnai Luhanszk megye területét. Ekkor számos elemzést lehetett olvasni arról, hogy a Kijev és Mikolaiv elleni műveletek botlásai után összeszedte magát az orosz haderő – innen már jó eséllyel pár hónap, ha nem hét alatt meglesz Donyec megye, melyet délről, keletről és északról is ostromolni tudnak az oroszok. Azóta eltelt öt hónap. Nemhogy Donyec megyét nem tudta elfoglalni az orosz haderő, de még az első fontosabb keleti hídfőállást, Bahmutot sem tudták még csak bekeríteni sem. A Wagner-csoport sorra küldte a város ellen az elítéltekből toborzott gyalogsági alakulatokat – az elmúlt szűk négy hónapban a legnagyobb sikerük az volt, hogy 48 óráig el tudtak foglalni egy cementgyárat a külvárosban. Most viszont, a herszoni összeomlás után átcsoportosítást hajtottak végre az orosz reguláris erők, a nyugati hírszerzési szervek szerint is nagy mennyiségű nehézfegyvert vethetnek be hamarosan a város ellen az orosz csapatok. Alighanem az eddigi legnehezebb csata vár a Bahmutot hónapok óta védő ukrán katonai alakulatokra, ami eldöntheti akár a Donbaszért vívott küzdelmet is.

Hivatalosan 2022. augusztus 1-jén indult meg az orosz haderő szárazföldi támadása a kelet-ukrajnai Donyec megyében található Bahmut (oroszul Artemovszk) városa ellen, de mivel a település már május óta tüzérségi és légi támadások sorozata alatt áll, a térségben gyakorlatilag hat hónapja folyamatosak a harcok.

A háború előtt alig 70 ezres lélekszámú település azért fontos, mert logisztikai összekötő-útvonalként szolgál a szakadárok által uralt területek (Horlivka és Donyeck város), illetve az ukrán lojalisták által uralt területek (elsősorban Szlovjanszk és Kramatorszk) közt. Észak felé Liman, északnyugat felé Kramatorszk és Szlovjanszk irányába vasútvonal működik, emellett főútvonal megy az északi Sziverszk, Szlovjanszk és délnyugati irányba Kosztyantynivka irányába.

A donbasz orosz nyelvű vasúti térképe. Rajta jól látható Bahmut (a térképen Artemovszk), mint fontos vasúti csomópont. Forrás: V. Sztrunin, CC BY-SA 3.0 via Commons

Ami érdekes a Bahmut ellen indított orosz támadással kapcsolatosan az, hogy a várost és térségét elfoglalni hivatott orosz gyalogsági alakulatokat szinte teljes egészében, ha nem teljes egészében a Wagner-csoport nevű zsoldosformáció harcosai alkotják, ezen belül is számos orosz börtönökből toborzott, letöltendő börtönbüntetéssel sújtott elítélt.

Arra számos magyarázat van, hogy miért alakult ez így, de a legvalószínűbb az, hogy

Bahmut ostroma érdemben szinte egy időben indult az országosan zajló ukrán ellentámadással, amely minden fronton védekezésre kényszerítette az orosz reguláris erőket és donbaszi milíciákat.

Kupjanszk, Liman, Izjum, végül Herszon elvesztése miatt a „különleges művelet” hadműveleti terveit is át kellett, hogy alakítsa az orosz hadvezetés, főleg, hogy a vártnál sokkal gyorsabban haladó ukrán ellentámadás nem ritkán ez kapkodást, kaotikus visszavonulásokat, végeredményében komoly orosz katonai kudarcokat eredményezett.

A Wagner-csoport viszont nem az orosz védelmi minisztérium irányítása alatt működik, a Wagnernek lényegesen nagyobb műveleti autonómiája van; a zsoldosok nincsenek belekényszerítve a reguláris erők merev döntéshozatali hierarchiájába. Ennek köszönhetően – miközben az orosz reguláris erők az ország szinte minden részén visszavonulót fútjak – a wagneresek szeptemberben, októberben, novemberben is súlyos veszteségek mellett, lassan, de biztosan nyomultak előre Bahmut térségében.

A Bahmut körüli harcokról amúgy egészen durva videók vannak fenn az interneten, rengeteg halottal, sebesülttel, ez még egy aránylag "visszafogott" felvétel, de ezen is láthatók elesett katonák, illetve katonák közé csapódó tüzérségi lövedékek.

Despite the difficult situation around Bakhmut, Ukraine arty continues to pound Russian positions and trenches to break the meat grinder. Wagner keeps sending waves after waves of untrained mobiks and conscripts #Ukraine — @PStyleOne1@mastodon.online (@PStyle0ne1) November 29, 2022

Miután Bahmut térségében több kistelepülést elfoglaltak, október 27-ére a városba is bejutottak a wagneresek, megszerezve az irányítást a város északkeleti részében (korábban) működő cementgyár fölött. Az üzemet alig 48 órán át tudták tartani, miután az ukránok a városközpontból ellentámadást indítottak – a Wagnereseket novemberre teljesen kitolták a Bahmutból.

Visual confirmation that that the concrete plant in Bakhmut was liberated. More than 2 months of fighting and dying for Putins Wagnerites, and lost in within 48h. #Bakhmut — Tendar (@Tendar) October 24, 2022

Elmondható tehát, hogy az ukrán haderő lassan négy hónapja tartja a várost az orosz támadás ellen, ezzel talán eddig a Bahmut az a település, amely a leghosszabb időn át tartotta magát az oroszokkal szemben, miközben folyamatos támadás alatt állt (korábban ez talán Mariupol volt, amely 2 hónap, 3 hét, 5 napig állt ellen, de végül orosz kézre került).

Mára, aki tudott, elmenekült a városból, az ukrán haderő beásta magát, megerősített fedezékeket alakítottak ki a településen, lövészárkokat, bunkereket építettek. Ugyanakkor a folyamatos harcok és a zord időjárás miatt a város körül abszolút embertelen, első világháborút idéző körülmények alakultak ki.

Bakhmut trench warfare 2022 pic.twitter.com/DcitoqrgR4 — WarMonitor (@WarMonitor3) November 26, 2022

Most viszont új helyzet állhat azzal elő, hogy

úgy tűnik, a Herszonból kivont orosz reguláris erők elég nagy része a következő napokban Bahmut ellen fog felvonulni.

A Wagner gyalogsági felszerelések tekintetében nem áll rosszul, viszont aránylag kevés és aránylag elavult eszközökből álló nehézfegyver-arzenállal rendelkeznek. Csupán börtönviselt emberekből toborzott lövész-alakulatokkal pedig nem lehet elfoglalni egy 70 ezres várost: kellenek a(z aránylag) modern nehézfegyverek, ezen belül is elsősorban a tüzérség és a levegő-föld támogatás. Például: a Wagner (talán egyedüli zsoldosformációként a világon) rendelkezik csatarepülőgépekkel is – ezek viszont mára igencsak elavult, lomha és többnyire nem irányított rakétákkal rendelkező Szu-25-ösök, melyeknek lelövése a modern légvédelmi eszközöknek nem okoz jelentős kihívást.

Reportedly a Wagner Su-25 over Bakhmut. https://t.co/DfrsWups5l — Rob (Lee) November 14, 2022

Persze Jevgenyij Prigozsin, Wagner-vezér azzal érvel, hogy nem is céljuk, hogy gyorsan elfoglalják Bahmutot, hanem az ukrán haderő minél nagyobb arányú felőrlése a feladatuk, ugyanakkor még ha el is fogadjuk, hogy ez az állítás igaz, ez a reguláris erők nagyobb arányú részvétele mellett megváltozhat.

Ha valóban felvonul Bahmut ellen az orosz reguláris haderő, gépesített gyalogsági alakulatok, harckocsizó formációk, rakétatüzérség, nagy hatótávolságú rakétarendszerek és adott esetben akár vadászbombázók, netán stratégiai bombázók is csatlakozhatnak Bahmut ostromához. Mindezt megtámogathatják az „elitegységnek” számító deszantosok is (VDV), akik aránylag jelentős létszámban teljesítettek szolgálatot Herszon város védelmében.

Mindez abszolút nem jelenti azt, hogy Bahmut védelmét temetni kell, hiszen a sokszor lesajnált és alábecsült ukránok többször is bebizonyították a háború során, hogy kőkemény védelmet képesek felállítani. Nem mellesleg érdemes megjegyezni azt is, hogy a városba nemrég megérkezett az eddig csupán kiképzőfeladatokat ellátó, elsősorban amerikai és más, angolszász ex-katonákból álló „Mozart-csoport” nevű Ukrajna-párti zsoldosbrigád is, Andrew Milburn, nyugalmazott amerikai tengerészgyalogos-ezredes vezetésével.

US Marine colonel Andrew Milburn founded his own PMC called Mozart and arrived in Bakhmut to fight the Russians. It's pic.twitter.com/6Sf48jKmZl — NOËL () November 20, 2022

Ugyanakkor az szinte biztos, hogy a városért a következő hetekben intenzív harcok fognak zajlani, melynek első fázisa az lesz, hogy az oroszok megpróbálják teljesen körülzárni a települést, ahogy tették ezt például Mariupol, Popászna, Szeverodonyeck vagy a háború elején Kijev esetén is. Denisz Pusilin szakadár-vezér szerint a település műveleti körbezárása már majdnem meg is történt – ezt bár kétségkívül korai kijelenteni, az látható, hogy déli és keleti irányból is nyomulnak előre az oroszok és egyre több nehézfegyver áramlik a régióba.

29 Nov UpdateOn 28th Nov Wagner took Andreevka, Ozaryanovka and Zelenopolye, finishing clearing Kurdyumovka. A crucial control area. almost in control of road to Chasov Yar. pulling its troops away beyond Chasov Yar to Kramatorsk. #Bakhmut — Lera (Nedoseikina) November 29, 2022

Ha netán meg is valósul a legrosszabb forgatókönyv és el is esik Bahmut, Donyec megye abszolút nem lejátszott meccs, hiszen a több mint kétszer akkora, közel 150 ezres, de facto régiós főváros, Kramatorszk még hátra van.

Ugyanakkor az is igaz, hogy minél több erőforrást öl bele bármely oldal akár Bahmut megvédésébe, akár a település elfoglalásába, annál limitáltabb erőforrásokkal fognak rendelkezni más, fontos települések körüli műveletekhez. Tehát például, ha jelentős mennyiségű emberállományt és hadianyagot vonnak el az ukránok Kramatorszk térségéből, megkockáztatják, hogy ha nem sikerül megvédeni Bahmutot, a logisztikai vonalakhoz hozzájutva az oroszok relatíve kis idő alatt tovább nyomulnak a de facto megyeszékhely felé. Ha viszont az oroszok ölnek bele túl sok erőforrást Bahmut elfoglalásába, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja megyék elfoglalt területeinek védelméből kell erőforrásokat elvonniuk. Luhanszkban még mindig zajlik az ukrán ellentámadás, Herszonban pedig további ukrán előre nyomulás esetén a Krím is veszélybe kerülhet.

Így tehát mindkét oldalnak mérlegelnie kell, mennyit ér is valójában Bahmut, ahogy azt is, hogy mennyire nyitnak offenzív műveleteket más területeken, kihasználva a városra összpontosuló figyelmet. Ez ugyanis egy remek lehetőség arra, hogy más területeken támadás induljon, ugyanakkor ezen a ponton erősen kétséges, hogy akár az oroszok, akár az ukránok rendelkeznek-e az ehhez szükséges képességekkel.

Címlapkép: ukrán tüzérek töltenek újra egy BM-21 Grad rakéta-sorozatvetőt a bahmuti fronton. Forrás: Anadolou via Getty