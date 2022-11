Bejelentette Oroszország: újabb nukleáris fegyvereket állítanak hadrendbe

Oroszország védelmi minisztere szerdán kijelentette, hogy Moszkva 2023-ban különös figyelmet fordít a nukleáris erőihez kapcsolódó infrastruktúra kiépítésére. Szergej Sojgu hozzátette, a modern fegyverrendszerek tesztelése és fejlesztése jelenleg is folyamatban van az ukrajnai harctéren – írta meg a Reuters.

A 2023-as nagy építkezések listájának elkészítésekor különös figyelmet fordítunk a stratégiai nukleáris erők érdekeit szolgáló építkezésekre

– mondta Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter. A miniszter elmondása szerint öt új létesítményt építenek, amik nukleáris rakéták befogadására és indítására is alkalmasak lesznek.

Sojgu kijelentette, hogy az orosz fegyveres erők már jelenleg is a rakétatüzérség alkalmazásának új módszereit tesztelik, többek között a drónok használatát a felderítésben és a célpontok megsemmisítésében, vagy épp a HIMARS-hoz hasonló Tornado rakétatüzérséget. A miniszter hozzátette, hogy ennek megfelelően a most fejlesztés alatt álló fejlett fegyverrendszereket is mihamarabb az ukrajnai hadszintérre szeretné küldeni.

Folytatni kell a korszerűsítést és a fejlett rendszerek létrehozását, amelyek alkalmazását a különleges katonai művelet során kell bevetni

- mondta a miniszter.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons