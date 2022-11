Hogy áll most az ukrajnai háború? Friss térképek érkeztek

A brit hírszerzés reggeli jelentésében az alábbiak álltak:

A brit védelmi minisztérium a hétvége előtt megosztotta friss térképét, amin jól látható, mely területek állnak az oroszok ellenőrzése alatt. A hírszerzési információk alapján azt is jelölték, milyen további csapatmozgások várhatóak az orosz hadsereg részéről.

A frontvonalak aktualitás állásáról friss térképet tett közzé a War Mapper, egy ukrajnai háború állásával foglalkozó Twitter-oldal is.

Jelenleg a frontvonalak így állnak: a piros az orosz haderő február 24. óta meghódított területeit, a lila a korábban megszállt területeket mutatja.

A map of the approximate situation on the ground in Ukraine as of 00:00 UTC 30/11/22.There have been no notable changes to control since the last update. pic.twitter.com/30x5Y76OWG