Elemzők: egy jelentéktelen városért őrölik fel magukat az oroszok

Az orosz erők Bahmut városa körüli erőfeszítései azt mutatják, hogy az oroszok nem tanultak korábbi, sok áldozattal járó akcióikból, amelyek korlátozott műveleti vagy stratégiai jelentőséggel bíró célpontok ellen irányultak – írja az amerikai védelmi elemzőintézet, az Institute for The Study of War (ISW) szerdai jelentése