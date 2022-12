Az oroszok szerint pánikba estek az ukrán tisztek, legszívesebben visszavonulnának Bahmutból

Andrij Marocskó orosz szakadár vezető azt állítja, hogy a Bahmutot (oroszul Artemovszk) védő ukrán tisztek vissza akarnak vonulni a városból, de nem kaptak rá parancsot, ezért „pánikba estek.”

Marocskó arról beszélt a TASzSznak, hogy most, hogy az orosz haderő elkezdte körbe zárni a várost, szerinte indokolt lenne az ukrán regionális parancsnokságot kivonni a településről, de még csak nem is hajlandó erre gondolni sem az ukrán felső vezetés.

Azt nem tudni, Marocskó mire alapozza kijelentését – elképzelhető, hogy ahogy sok más ehhez hasonló orosz közlés, úgy ez a hír is teljes fikció. Ugyanakkor az is tény, hogy Bahmut körül folyamatosan foglalják el a településeket az orosz katonák, nem kizárt, hogy hamarosan tényleg be fogják keríteni a várost.

Mindazonáltal arról is érdemes beszélni, hogy Bahmutot augusztus óta védik folyamatos támadásokkal szemben az ukrán katonák: