Gáz helyett fék - Évtizedes mélypontok a magyar autógyártásban

Nehéz éve volt a nagy magyar autógyáraknak tavaly: a győri Audi utoljára 2009-ben gyártott a tavalyinál kevesebb motort, míg a kecskeméti Mercedes-Benz az elmúlt évtized második legalacsonyabb gyártási volumenét produkálta, a Magyar Suzuki autógyártása pedig a 2021-es évet leszámítva két évtizedes mélypontra csökkent. A gyártási teljesítmény visszaesése tükrözi a hazai gyárak legfontosabb piacának számító európai autópiac megtorpanását, a romló gazdasági környezetet, valamint az iparági átalakulást övező kihívásokat. Ugyanakkor nemcsak ezek magyarázzák a hazai gyárak teljesítményének romlását, egyedi sztorik is állnak a háttérben. Most, hogy a mai napon a Magyar Suzuki eredményeit is publikálták, megnéztük, hogyan teljesítettek tavaly a legnagyobb hazai autógyárak.