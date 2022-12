Bizarr, de hatékony megoldást találtak az oroszok a gránátokat dobáló ukrán drónok ellen

Mindkét oldalon jelentős veszteséget okoznak az aknagránátokat, kézigránátokat dobáló civil drónok, illetve a felderítést végző, általában tüzérséget segítő robotrepülőgépek.

Az oroszok nemrég egy igencsak nyers, de láthatólag hatékony megoldást találtak az ilyen drónok semlegesítésére. Egy zsák kővel megrakott drónt repítettek az ukrán UAV fölé, majd rádobták azt. A célpont láthatólag megsemmisült.

WOW! Russian drone destroys Ukrainian drone by dropping a package on it. This is the first time a quadcopter has destroyed another quadcopter by dropping something on it.Estimated drop height from the drone: 8m pic.twitter.com/20QQwDlOGK