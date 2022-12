Biztonságpolitikai szakértő: Amerika már figyelmezteti Ukrajnát, nem tudja megnyerni a háborút katonailag

A békére való törekvés most már az oroszoknak is érdekük – jelentette ki Demkó Attila az infostart beszámolója szerint. A biztonságpolitikai szakértő hozzátette, ugyanakkor nem mindegy, milyen feltételeket szabnak, és mi történne, ha a felek megszegnék a megállapodásokat.

Demkó Attila kijelentette, a realitás az, hogy Oroszország nélkül nincs európai biztonság, tehát nem ignorálhatjuk, akármi is lesz Ukrajnában. A Mathias Corvinus Collegium geopolitikai műhelyének vezetője hozzátette, Ukrajnában egy kiprovokált, indokolatlan háború van, de ettől függetlenül beszélni kell az oroszokkal.

Oroszország megtámadta Ukrajnát, így ellentmondásosnak tűnik tárgyalni a biztonság feltételeiről az európai partnerek és a Moszkva között.

Demkó Attila szerint ennek erkölcsi oldala, hogy Oroszország agresszor, a gyakorlati oldala pedig, hogy előbb-utóbb békét, vagy legalábbis fegyverszünetet kell teremteni.

Politikai jelzés, hogy nem engedik be az EBESZ ülésére az orosz külügyminisztert a lengyelek. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arról is beszélt, hogy már nem állíthatók helyre az orosz–nyugati kapcsolatok, és borús képet festett a jelenről. Azt is mondta, Moszkvának volt olyan elképzelése, hogy a NATO és Oroszország dolgozzon ki egy "különleges biztonsági státuszt" Ukrajna számára, és az oroszok talán most is hajlandók lennének erre.

Demkó Attila szerint az oroszok hajlanának egy olyan megállapodásra, amibe Ukrajna is belemenne, és az amerikaiak is próbálják figyelmeztetni az ukránokat, hogy a háborút katonailag nem tudják megoldani.

A biztonságpolitikai szakértő szerint túlzás lenne kijelenteni, hogy megszakadtak a nyugati–orosz kapcsolatok, mert bár szörnyű a háború, de a kapcsolatok vissza tudnak épülni. Ez mindkét félnek érdeke, hiszen Oroszország nukleáris hatalom és hihetetlen mennyiségű ásványkinccsel rendelkezik.

Oroszországgal az igazi gond szerinte, hogy területeket is szeretne.

Ha olyan ultimátummal kezdték volna, hogy Ukrajna ne legyen NATO-tag, ne legyen EU-tag, és adják vissza az orosz kisebbség jogait, akkor talán nincs is háború

– emelte ki.

Demkó Attila hozzátette, ehelyett teljes körű támadást indítottak Ukrajna ellen, és meg akarnak tartani egyes területeket. Így hiábavalók ezek a javaslatok, de mutatják az orosz kompromisszumkészséget.

A különleges biztonsági státusz jelentése azonban továbbra is kérdéses, hiszen a "különleges katonai művelet" is mást jelent az oroszoknak. A részletek a tárgyalásokon dőlhetnének el, de valószínűleg Oroszország megelégedne azzal, ha Ukrajna nem lenne a NATO tagja. A közvéleménynek valamit viszont el kell adni győzelemként – mondta a Mathias Corvinus Collegium geopolitikai műhelyének vezetője.

