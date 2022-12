Csodálja Adolf Hitlert a világhírű rapper, Elon Musk kirakta a Twitterről

A Parler amerikai közösségi platform lemondott arról, hogy Kanye West megvásárolja. A zenész, aki hivatalosan Yére változtatta a nevét, októberben jelentette be, hogy ajánlatot tett a konzervatívok által kedvelt Parlerre, közlése szerint tettét a szólásszabadság védelme indokolta. A Parler anyavállalata, a Parlement Technologies egyességre jutott Yével a Parler eladásáról szóló megállapodás felbontásáról - írta csütörtökön a Parleren a cég.

November közepént hoztuk meg a döntést, mindkét fél érdekében

- tették hozzá. Közlésük szerint "a Parler továbbra is vizsgálja a platform növekedésének és fejlődésének lehetőségeit".

Mióta antiszemita üzeneteket írt az Instagram és a Twitter közösségi portálokon, Kanye West fokozatosan elveszíti üzleti partnereit. A kiszámíthatatlan viselkedéséről és vitatott ízléséről ismert művésszel a Balenciaga, majd az Adidas is felbontotta a szerződését.

Csütörtökön Alex Jones jobboldali műsorvezető egy adásában West bevallotta, hogy csodálja Adolf Hitlert.

A 2018-ben indított Parler azután vált népszerűvé, hogy Donald Trump elnök Twitter-fiókját a Capitolium 2021. januári ostroma után felfüggesztették. A közösségi háló a Twitter alternatívájának tekinti magát, miként a Gab, a Gettr, vagy a Trump által indított Truth Social.

Pénteken kora reggel Kanye West Twitter-fiókját fefüggesztették, miután a zenész egy Dávid-csillaggal kombinált szvasztikát ábrázoló képet jelenített meg a mikroblogon.

Elon Musk, a Twitter új vezérigazgatója a közösségi oldalon megerősítette a felfüggesztést egy Twitter-bejegyzésben, melyben válaszolt Ye egy posztjára, amelyben a milliárdosról egy előnytelen fotó látható. Musk azt írta, ez Ye utolsó tweetje.

Mindent megpróbáltam. Ennek ellenére (Ye) ismét megsértette az erőszakra való felbujtás elleni szabályt. A fiókot felfüggesztjük

- olvasható Musk bejegyzésében.

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended. {:url}