Elon Musk megerősítette: nincs helye a Twitteren terroristáknak

Elon Musk ma találkozott Macon elnökkel, az eseményről a francia politikus Twitter-oldalán számolt be.

Macron azt mondta: Elon Musk megígérte, hogy oldala meg fog felelni az Európai Unió által elvárt, médiatartalmakra vonatkozó törvényeknek amellett, hogy lehetőséget biztosít a szólásszabadságra.

Musk arra is ígéretet tett, hogy nem fogja megtűrni az erőszakos radikálisokat és terroristákat az oldalán és bővíteni fogja a gyermekeket védő intézkedéseket.

I'll say it here, on Twitter, because its all about the blue bird. This afternoon I met with and we had a clear and honest discussion: @elonmusk