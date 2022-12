Lesújtó jelentés szivárgott ki a Putyin védelmét ellátó FSzO-tól

Portfolio 2022. december 04. 08:20

A brit védelmi minisztérium vasárnap reggel is közzétette hírszerzési jelentését az ukrajnai háború alakulásáról. A titkosszolgálat független orosz hírforrásokra hivatkozva számolt be arról, hogy a kifejezetten Vlagyimir Putyin elnök és magas beosztású orosz politikusok megvédését ellátó Szövetségi Védelmi Szolgálat (FSzO) belső adatai szerint is megtörtént a fordulat, az oroszok többsége már nem támogatja az ukrajnai inváziót.