Brutálisan pusztítanak az oroszok Bahmutnál – felvételek

Az orosz erők által május óta ostromlott Bahmut városában egy közigazgatási épületet, egy kollégiumot és egy lakóházat ért találat – közölte Pavlo Kirilenko, Donyeck megye katonai közigazgatásának vezetője. Áldozatok nem voltak – tette hozzá.

Bahmutnál az ukrajnai háború egyik legkegyetlenebb harcai folynak jelenleg.

A szomszédos Szoledar és Csasiv Jar településeket is célba vették az orosz lövések – mondta Kirilenko, hozzátéve, hogy Kurahove és Hosztre is tűz alá került, megrongálva egy óvodát, négy magasépületet és hét magánházat.

Ezen a drónfelvételen jól látható a Bahmutot sújtó pusztítás:

Putins invading army is unable to conquer Bakhmut but has reduced the eastern Ukrainian city to ruins. This is the real face of the Russian World - nothing but destruction and death pic.twitter.com/jOV5ZxH3ro