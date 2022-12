Katasztrofális döntés? "Terrorista söpredéknek" nevezte Vucic a szomszédos ország vezetőjét, kérdéses a részvétele az EU-s csúcson

MTI 2022. december 05. 12:58

Aleksandar Vucic szerb elnök hétfőn, azt követően dönt arról, hogy részt vesz-e a másnapi tiranai csúcson, amelyet az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok vezetői részvételével tartanak, miután találkozott Miroslav Lajcakkal, az Európai Unió Belgrád és Pristina közötti párbeszédért felelős különmegbízottjával - jelentette be a szerb miniszterelnök. A szerb államfő a múlt csütörtökön "terrorista söpredéknek" nevezte Albin Kurti koszovói miniszterelnököt, és közölte, nem hajlandó elmenni az EU-Nyugat-Balkán-csúcsra, mert Koszovó vezetői is ott lesznek. Edi Rama albán miniszterelnök szerint a szerb elnöknek nincs más választása, mint részt venni az EU-Nyugat-Balkán-csúcson, minden más döntés "katasztrofális" lenne Szerbiára és Vucicra nézve is.